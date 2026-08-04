Πριν από την «Οδύσσεια» του Κρίστοφερ Νόλαν υπήρχε η μίνι σειρά του 1997 με την Ειρήνη Παπά

Πριν η Οδύσσεια του Κρίστοφερ Νολαν μετατραπεί σε ένα από τα μεγαλύτερα κινηματογραφικά γεγονότα του 2026, με τον Matt Damon στον ρόλο του Οδυσσέα και ένα εντυπωσιακό διεθνές cast, μια από τις σημαντικότερες Ελληνίδες ηθοποιούς είχε ήδη αφήσει τη δική της ανεξίτηλη σφραγίδα στο ομηρικό έπος.

Η Ειρήνη Παπά συμμετείχε στην τηλεοπτική mini σειρά «The Odyssey» του 1997, υποδυόμενη την Αντίκλεια, τη μητέρα του Οδυσσέα. Η παραγωγή προβλήθηκε σε δύο μέρη από το NBC, στις 18 και 19 Μαΐου 1997, και βασίστηκε στο αριστούργημα του Ομήρου, επιχειρώντας να μεταφέρει στη μικρή οθόνη ολόκληρο το επικίνδυνο ταξίδι του βασιλιά της Ιθάκης προς την πατρίδα του.

Σχεδόν τρεις δεκαετίες αργότερα, η μεγάλη επιστροφή της ιστορίας στη σύγχρονη ποπ κουλτούρα φέρνει ξανά στο προσκήνιο εκείνη την παλαιότερη μεταφορά και κυρίως, την επιβλητική παρουσία της Ειρήνης Παπά σε έναν ρόλο μικρό σε διάρκεια, αλλά τεράστιο σε συναισθηματική βαρύτητα.

Η φιλόδοξη «Οδύσσεια» του 1997

Η τηλεοπτική «Οδύσσεια» του 1997 ήταν μια διεθνής παραγωγή της Hallmark Entertainment και της American Zoetrope, σε σκηνοθεσία του Andrei Konchalovsky. Είχε διάρκεια σχεδόν τρεις ώρες και συγκέντρωσε ένα ιδιαίτερα λαμπερό cast, με τον Armand Assante στον ρόλο του Οδυσσέα και την Greta Scacchi ως Πηνελόπη.

Δίπλα τους εμφανίζονταν σημαντικά ονόματα του διεθνούς κινηματογράφου, όπως η Isabella Rossellini ως Αθηνά, η Bernadette Peters ως Κίρκη, η Vanessa Williams ως Καλυψώ, ο Christopher Lee ως Τειρεσίας και ο Eric Roberts ως Ευρύμαχος. Η Ειρήνη Παπά ανέλαβε τον ρόλο της Αντίκλειας, μιας από τις πιο τραγικές μορφές της ομηρικής αφήγησης.

Η σειρά γυρίστηκε σε διαφορετικές τοποθεσίες της Μεσογείου, μεταξύ των οποίων η Μάλτα και η Τουρκία, και επιχείρησε να αναδημιουργήσει έναν κόσμο γεμάτο θεούς, τέρατα, πολέμους και θαλάσσιες περιπέτειες με τα τεχνικά μέσα της εποχής. Το 1997 απέσπασε μάλιστα Primetime Emmy για τη σκηνοθεσία mini σειράς ή ειδικού προγράμματος.

Διαβάστε επίσης

Ο Τζορτζ Κλούνεϊ, ένας ελαιοπαραγωγός καρδιοκατακτητής

Οι πυροσβέστες στο πλευρό της ρεπόρτερ που γέλασε