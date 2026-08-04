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ΚΡΗΤΗ

Φορτηγό πήρε φωτιά εν κινήσει στον ΒΟΑΚ: Άμεση επέμβαση της Πυροσβεστικής (εικόνες)

Φορτηγό ΒΟΑΚ φωτιά
clock 16:05 | 04/08/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Φορτηγό πήρε φωτιά στον ΒΟΑΚ, στο σημείο λίγο πριν από τη λεωφόρο Κνωσού.

Το περιστατικό σημειώθηκε όταν, κάτω από άγνωστες μέχρι στιγμής συνθήκες, εκδηλώθηκε φωτιά στο όχημα την ώρα που βρισκόταν σε κίνηση. Άμεσα στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας για την αντιμετώπιση του συμβάντος.

Φορτηγό ΒΟΑΚ φωτιά

Οι πυροσβέστες προχώρησαν στην κατάσβεση της πυρκαγιάς, αποτρέποντας την επέκτασή της, ενώ από το περιστατικό δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί.

Φωτια ΒΟΑΚ φορτηγό

Για λίγη ώρα επικράτησε αναστάτωση στην περιοχή, με την κυκλοφορία στο σημείο να επηρεάζεται προσωρινά λόγω της επιχείρησης κατάσβεσης.

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