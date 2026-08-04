ΟΦΗ: Κυκλοφορούν τα εισιτήρια για τον τελικό του Σούπερ Καπ

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Διαθέσιμα προς το κοινό τίθενται τα εισιτήρια του ΟΦΗ για τη μεγάλη αναμέτρηση του Σούπερ Καπ απέναντι στην πρωταθλήτρια ΑΕΚ, η οποία θα διεξαχθεί στις 12 Αυγούστου στο Παγκρήτιο Στάδιο.

Η ανακοίνωση του ΟΦΗ

«Η αντίστροφη μέτρηση για το Superbet Super Cup έχει ήδη αρχίσει και μέσα σε λίγους μήνες από την κατάκτηση του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson, ο ΟΦΗ είναι έτοιμος να διεκδικήσει ένα ακόμα τρόπαιο, “γράφοντας” άλλη μια “χρυσή σελίδα” στην ιστορία του.

Στις 12 Αυγούστου 2026 (20:00) όλοι οι δρόμοι θα οδηγούν στο Παγκρήτιο Στάδιο, εκεί όπου η ομάδα μας θα υποδεχθεί την ΑΕΚ σε μια αναμέτρηση, η οποία θα κρίνει τον πρώτο επίσημο τίτλο της σεζόν 2026-27.

Στο πλαίσιο αυτό η ΠΑΕ ΟΦΗ 1925 ανακοινώνει την έναρξη της προπώλησης των εισιτηρίων του αγώνα, με τους φιλάθλους του ΟΦΗ να μπορούν να τα προμηθευτούν στις παρακάτω θύρες, με τις τιμές να διαμορφώνονται ως εξής:

Θύρα 12 – 20 ευρώ

Θύρα 13 – 15 ευρώ

Θύρες 14, 15, 16, 17, 18 – 10 ευρώ

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Η προπώληση των εισιτηρίων για τους φιλάθλους του ΟΦΗ θα γίνει σε δυο φάσεις:

Α’ Φάση:



Από Τρίτη 4/8 έως Πέμπτη 6/8 στις 14:00, ΜΟΝΟ οι κάτοχοι εισιτηρίων διαρκείας 2026-27

Αναγνωρίζοντας τη στήριξη των φιλάθλων μας που βρίσκονται για μια ακόμα χρονιά δίπλα στην ομάδα με την αγορά εισιτηρίου διαρκείας, τους δίνεται προτεραιότητα στην αγορά εισιτηρίου για τον τελικό του Superbet Super Cup.

Κάθε κάτοχος εισιτηρίου διαρκείας (2026-27) θα μπορεί, συμπληρώνοντας τον κωδικό / κουπόνι που έλαβε στο email του στο ειδικό πεδίο, να εκδίδει ένα (1) εισιτήριο για τον Τελικό του Superbet Super Cup.

B’ Φάση:

Πέμπτη 6/8 από τις 14:30 – Ελεύθερη πώληση

Τα εναπομείναντα εισιτήρια στις Θύρες 12, 13, 14, 15, 16, 17 και 18 θα είναι διαθέσιμα προς όλους τους φιλάθλους του ΟΦΗ.

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΗ: Το εισιτήριο διαρκείας (2026-27) δεν εξασφαλίζει στον κάθε κάτοχο την είσοδο στον τελικό του Superbet Super Cup. Απλώς του παρέχει προτεραιότητα αγοράς εισιτηρίου.

Διαδικασίας αγοράς

Tα εισιτήρια είναι διαθέσιμα:

Ηλεκτρονικά, πατώντας ΕΔΩ.

GOV.gr Wallet

ΠΡΟΣΟΧΗ: Υπενθυμίζουμε στους φιλάθλους μας ότι, με βάση την κυβερνητική απόφαση, από την αγωνιστική περίοδο 2024/2025 και εξής ΔΕΝ υπάρχει δυνατότητα εισόδου στο γήπεδο χωρίς την χρήση της εφαρμογής “GOV.gr Wallet”. Γι’ αυτό είναι ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ η εγκατάσταση της απ’ όσους δεν την διαθέτουν.

Για την ταυτοποίηση του εισιτηρίου σας στην εφαρμογή “GOV.gr Wallet” ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα:

ΒΗΜΑ 1

Σε περίπτωση που δεν είστε ήδη εγγεγραμμένοι στο Εθνικό Μητρώο Επικοινωνίας, κάντε την εγγραφή σας μέσω του https://emep.gov.gr προκειμένου να μπορέσετε να χρησιμοποιήσετε την εφαρμογή “GOV.gr Wallet”.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Η σύνδεση στην εφαρμογή “GOV.gr Wallet” γίνεται μόνο αν έχει προηγηθεί η εγγραφή σας στο Ε.Μ.Επ.

ΒΗΜΑ 2

Κατεβάστε και εγκαταστήστε την εφαρμογή “GOV.gr Wallet” μέσω του App Store (συσκευές Apple) και του Play Store (συσκευές Android).

ΒΗΜΑ 3

Συνδεθείτε στην εφαρμογή με τους κωδικούς Taxisnet.

ΒΗΜΑ 4

Ακολουθήστε τις οδηγίες της εφαρμογής, για να προσθέσετε και να ταυτοποιήσετε το εισιτήριό σας (απλό ή διαρκείας).

Για περισσότερες πληροφορίες αναφορικά με το ψηφιακό εισιτήριο καθώς και για οδηγίες αναφορικά με την χρήση του ψηφιακού εισιτηρίου, μπορείτε να επισκεφτείτε το https://tickets.gov.gr

Η ΠΑΕ ΟΦΗ δεν έχει εμπλοκή στην διαδικασία προσθήκης του ψηφιακού εισιτηρίου στο GOV.gr Wallet από την αγορά του και μετά. Για οποιοδήποτε τεχνικό πρόβλημα παρουσιαστεί σχετικά με τις εν λόγω διαδικασίες, μπορείτε να απευθυνθείτε στο https://support.gov.gr/guide

ΑΜΕΑ (σε αμαξίδιο)

Οι φίλαθλοι της ομάδας μας που χρησιμοποιούν αμαξίδιο, θα πρέπει να επικοινωνήσουν με το Τμήμα Εισιτηρίων στο 2810 254674 και στο [email protected] προκειμένου να ενημερωθούν για τη διαδικασία εισόδου τους στο γήπεδο.

Φίλαθλοι άνω των 67 ετών

Όσοι φίλαθλοι της ομάδας μας, αποκλειστικά άνω των 67 ετών, δεν διαθέτουν κινητό τηλέφωνο smartphone προκειμένου να «κατεβάσουν» την εφαρμογή “GOV.gr wallet” για την αγορά εισιτηρίου, θα μπορούν να προσέρχονται καθημερινά (Δευτέρα – Παρασκευή) από τις 10:00 ως τις 18:00 στο γραφείο της ΠΑΕ που βρίσκεται στο γήπεδο «Θ. Βαρδινογιάννης» (επί της οδού Καντάνου, δίπλα στην είσοδο της Θύρας 9), ΜΕ ΤΗΝ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΤΟΥΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ προκειμένου να πραγματοποιούν τη διαδικασία ταυτοποίησης και να αποκτούν εκτυπωμένο το εισιτήριό τους.

Πληροφορίες

Οι φίλαθλοι που επιθυμούν να εισέλθουν στο Παγκρήτιο Στάδιο, είναι απαραίτητο, εκτός από το εισιτήριό τους, να φέρουν μαζί τους την αστυνομική ταυτότητα ή οποιοδήποτε άλλο έγγραφο ταυτοποίησης (διαβατήριο/δίπλωμα οδήγησης).

Πληροφορίες στο e-mail: [email protected] και στο τηλέφωνο 2810 254674, καθημερινά (Δευτέρα – Παρασκευή) από τις 10:00 ως τις 18:00.

Το γραφείο της ΠΑΕ ΟΦΗ 1925 στο γήπεδο «Θ. Βαρδινογιάννης» θα είναι ανοιχτά καθημερινά (Δευτέρα – Παρασκευή) 10:00 – 18:00 για να παρέχει όλες τις απαραίτητες πληροφορίες προς τους φιλάθλους της ομάδας μας».

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