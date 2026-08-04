Δήμαρχος Χερσονήσου: Ζητά λύση για τα ανείσπρακτα πρόστιμα ΚΟΚ

Την άμεση θεσμική παρέμβαση για το σοβαρό πρόβλημα που αντιμετωπίζουν οι τουριστικοί δήμοι με τις παραβάσεις του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας από αλλοδαπούς επισκέπτες που μισθώνουν οχήματα, ζητά με επιστολή του προς τον Υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκο Πιερρακάκη, ο Δήμαρχος Χερσονήσου Ζαχαρίας Δοξαστάκης. Όπως επισημαίνει στην επιστολή του, κατά την τουριστική περίοδο καταγράφεται πολύ μεγάλος αριθμός παραβάσεων, βεβαιώνονται σημαντικά πρόστιμα, αλλά οι δήμοι δεν εισπράττουν παρά ελάχιστα έως μηδενικά ποσά, καθώς το ισχύον πλαίσιο μεταφέρει την ευθύνη αποκλειστικά στον ενοικιαστή και όχι στην επιχείρηση ενοικίασης.

Οι δημοτικές υπηρεσίες επιβαρύνονται με μια χρονοβόρα και ουσιαστικά ατελέσφορη διαδικασία αναζήτησης στοιχείων από συμβόλαια μίσθωσης, επικοινωνίας με χώρες υπηκοότητας και ενημέρωσης προξενικών αρχών, με μηδενική ανταπόκριση και χωρίς αποτέλεσμα ως προς την είσπραξη.

Στην επιστολή καταγράφονται επίσης περιστατικά που αναδεικνύουν την αδυναμία του συστήματος. Μικρά γραφεία ενοικίασης φέρονται να εισέπραξαν από αλλοδαπούς το ποσό της κλήσης με το πρόσχημα ότι θα το αποδώσουν στον Δήμο, κάτι που δεν συνέβη ποτέ, ενώ άλλοι επαγγελματίες καθησυχάζουν τους πελάτες τους ότι δεν θα υπάρξουν συνέπειες για τις παραβάσεις, καθώς είναι σχεδόν αδύνατο να εντοπιστούν. Όπως τονίζει ο Δήμαρχος, το αποτέλεσμα είναι απώλεια εσόδων για τους δήμους, αδικία για τους συνεπείς πολίτες και στρέβλωση της αγοράς ενοικιαζόμενων οχημάτων.

Στο πλαίσιο της επιστολής του, ο Δήμαρχος προτείνει δύο συγκεκριμένες λύσεις: Πρώτον, να προβλεφθεί με ειδική ρύθμιση ότι οι ασφαλιστικές εταιρείες καταβάλλουν τα ποσά των βεβαιωμένων παραβάσεων ως όρο του ασφαλιστικού συμβολαίου μίσθωσης, με δυνατότητα αναπροσαρμογής του ασφαλίστρου.

Δεύτερον, να δοθεί στους δήμους το δικαίωμα είσπραξης των προστίμων απευθείας από τις πιστωτικές ή χρεωστικές κάρτες που οι αλλοδαποί καταθέτουν ως εγγύηση στα γραφεία ενοικίασης, με υποχρέωση των γραφείων να παρέχουν τα σχετικά στοιχεία.

Όπως σημειώνει, αντίστοιχες πρακτικές εφαρμόζονται ήδη σε ευρωπαϊκές χώρες. Ο Δήμαρχος δηλώνει ότι κάθε πρόσθετη πρόταση των αρμόδιων υπηρεσιών είναι θεμιτή και ευπρόσδεκτη, με στόχο μια οριστική λύση που θα αποκαταστήσει την τάξη, θα ενισχύσει τα δημοτικά έσοδα και θα προστατεύσει την αξιοπιστία της τουριστικής οικονομίας.

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