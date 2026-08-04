Κρήτη: Συναγερμός για πτώμα άνδρα - Δεν έχει δηλωθεί εξαφάνιση στην περιοχή

Συναγερμός σήμανε το πρωί της Τρίτης στο Ρέθυμνο, μετά τον εντοπισμό σορού άνδρα στην περιοχή του Κουμπέ, στον δρόμο που οδηγεί προς τη Μονή Σωτήρα Χριστού.

Η σορός, που ανήκει σε άνδρα μέσης ηλικίας, βρέθηκε από περαστικούς, ενώ μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει γνωστά τα στοιχεία της ταυτότητάς του.

Οι Αρχές διερευνούν τις συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε ο θάνατός του, καθώς δεν έχει ακόμη προσδιοριστεί ούτε ο χρόνος αλλά ούτε και η αιτία. Στο μικροσκόπιο των αστυνομικών βρίσκεται κάθε ενδεχόμενο, από πτώση ή παθολογικά αίτια έως και το ενδεχόμενο εγκληματικής ενέργειας.

Παράλληλα αναζητούνται στοιχεία που θα μπορούσαν να οδηγήσουν στην ταυτοποίηση του άνδρα. Μέχρι στιγμής, πάντως, δεν έχει δηλωθεί αγνοούμενο άτομο στην περιοχή.

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