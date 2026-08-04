ΤΡΙ.04 Αυγ 2026 13:17
radio icon100.6 FM KnossosFM
radio icon101.5 FM Ράδιο Κρήτη
ΚΡΗΤΗ

Κρήτη: Συναγερμός για πτώμα άνδρα - Δεν έχει δηλωθεί εξαφάνιση στην περιοχή

ΕΚΑΒ - αστυνομία
clock 11:03 | 04/08/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης.
Add ekriti.gr on Google

Συναγερμός σήμανε το πρωί της Τρίτης στο Ρέθυμνο, μετά τον εντοπισμό σορού άνδρα στην περιοχή του Κουμπέ, στον δρόμο που οδηγεί προς τη Μονή Σωτήρα Χριστού.

Η σορός, που ανήκει σε άνδρα μέσης ηλικίας, βρέθηκε από περαστικούς, ενώ μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει γνωστά τα στοιχεία της ταυτότητάς του.

Οι Αρχές διερευνούν τις συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε ο θάνατός του, καθώς δεν έχει ακόμη προσδιοριστεί ούτε ο χρόνος αλλά ούτε και η αιτία. Στο μικροσκόπιο των αστυνομικών βρίσκεται κάθε ενδεχόμενο, από πτώση ή παθολογικά αίτια έως και το ενδεχόμενο εγκληματικής ενέργειας.

Παράλληλα αναζητούνται στοιχεία που θα μπορούσαν να οδηγήσουν στην ταυτοποίηση του άνδρα. Μέχρι στιγμής, πάντως, δεν έχει δηλωθεί αγνοούμενο άτομο στην περιοχή.

Διαβάστε επίσης:

Νέα κινητοποίηση σήμερα στους Αθανάτους για την δομή μεταναστών στις πρώην αποθήκες

Κρήτη: Νεκρή η γυναίκα που είχε εξαφανιστεί

google news icon

Ακολουθήστε το ekriti.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις για την Κρήτη και όχι μόνο.

Πτώμα Αστυνομία Ρεθυμνο
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Όλες οι ειδήσεις
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ
Ράδιο Κρήτη © | 2013 -2026 ekriti.gr Όροι Χρήσης | Ταυτότητα Designed by Cloudevo, developed by Pixelthis