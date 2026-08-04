Ψάθα: Η συγκλονιστική περιγραφή του γιατρού που έφτασε πρώτος στο σημείο όπου έπεσε το ελικόπτερο -«Είχαν ακαριαίο θάνατο»

Συγκλονιστική περιγραφή από τη σκηνή του δυστυχήματος με τα δύο ελικόπτερα στην Ψάθα έκανε ο γιατρός που έφτασε πρώτος στον τόπο της τραγωδίας.

Ο Γιώργος Ντούλας, μιλώντας στην κάμερα της ΕΡΤ, περιέγραψε τις σκηνές που είδε με το που έφτασε πρώτος στο σημείο όπου κατέπεσε το ελικόπτερο με τον Δανό πιλότο και τον Έλληνα μεταφραστή.

«Ήταν καταστροφή» είπε αρχικά στην κάμερα του ertnews.

«Το ελικόπτερο ήταν κάθετο πάνω στον δρόμο, με διαλυμένη την άτρακτο, να φλέγεται. Όλοι οι συνάδελφοι από το Πυροσβεστικό Σώμα επιχειρούσαν να σβήσουν τη φωτιά ώστε να μπορούμε να επέμβουμε εμείς, για να μπορέσουμε να βοηθήσουμε τυχόν επιζώντες. Ελπίζαμε να βρούμε μόνο επιζώντες, αλλά, δυστυχώς, οι δύο δεν ήταν εν ζωή» πρόσθεσε.

Όπως σημείωσε ο κ. Ντούλας, «θα φανεί και από τους αρμόδιους φορείς πως μετά τη σύγκρουση και την έκρηξη ο θάνατός τους ήταν ακαριαίος».

Ο ίδιος έσπευσε να προσφέρει τις πρώτες βοήθειες στον πιλότο και τον μεταφραστή που τραυματίστηκαν στο δεύτερο ελικόπτερο, αναφέροντας ότι αυτό που τον ανησύχησε ήταν το ενδεχόμενο να έχουν εισπνεύσει και καύσιμα ή τοξικές ουσίες, οι οποίες, υπό προϋποθέσεις, θα μπορούσαν να οδηγήσουν «σε σοβαρές έως και θανατηφόρες επιπλοκές».

«Θα ευχόμουν να ήταν καλά τα παιδιά που χάθηκαν» πρόσθεσε.

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