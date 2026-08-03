Emily Ratajkowski: Οι ξέγνοιαστες διακοπές στην Ελλάδα

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H Emily Ratajkowski κάνει διακοπές στη χώρα μας, έχοντας στο πλευρό της τον Έλληνα σύντροφό της, Ρόμεν Γαβρά , αλλά και την παρέα των φίλων της.

Το διάσημο μοντέλο δημοσίευσε φωτογραφίες από τις διακοπές από εξορμήσεις με σκάφος. Ανάμεσα στα στιγμιότυπα ξεχώρισαν και οι γυμνές βουτιές της στη θάλασσα, ένα στιγμιότυπο που αποτυπώνει τη χαλαρή και ανέμελη διάθεση των διακοπών της.

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