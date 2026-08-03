Ηράκλειο: Στην οδό Νάθενα συνεχίζεται το πρόγραμμα ασφαλτοστρώσεων

Συνεχίζεται από το Δήμο Ηρακλείου η υλοποίηση του προγράμματος ασφαλτοστρώσεων και αποκατάστασης φθορών οδοστρωμάτων, με στόχο τη βελτίωση της οδικής ασφάλειας.



Σύμφωνα με ανακοίνωση του Τμήματος Οδοποιίας του Δήμου Ηρακλείου, την Τρίτη 4 Αυγούστου ξεκινούν εργασίες φρεζαρίσματος και ασφαλτόστρωσης στην οδό Νάθενα, από τη συμβολή της με την Λεωφόρο Κνωσού έως τη συμβολή με την οδό Ερμή.



Οι παραπάνω εργασίες υπολογίζεται να διαρκέσουν πέντε ημέρες.



Υπενθυμίζεται ότι μετά από κάθε ασφαλτόστρωση, ακολουθούν οι εργασίες ανύψωσης των φρεατίων στο ίδιο ύψος με την επιφάνεια της νέας ασφάλτου, καθώς και οι διαγραμμίσεις.



Η Δημοτική Αρχή ζητά την κατανόηση των δημοτών λόγω της αναγκαιότητας των παραπάνω εργασιών και επισημαίνοντας ότι η όποια αναστάτωση θα είναι προσωρινή ενώ τα έργα μόνιμα, παρακαλεί τους διερχόμενους να συμβουλεύονται τις σημάνσεις που καθορίζουν τις πορείες των οχημάτων.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΑ