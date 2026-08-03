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ΚΡΗΤΗ

ΒΟΑΚ: Μακράς διάρκειας ρυθμίσεις στο τμήμα Μουρνιές – Βαμβακόπουλο έως τον Οκτώβριο

ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ
clock 18:45 | 03/08/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Ολιγόλεπτη διακοπή της κυκλοφορίας και στα δύο ρεύματα του Βόρειου Οδικού Άξονα Κρήτης θα πραγματοποιηθεί στις 6 το πρωί της Τρίτης 4 Αυγούστου 2026, στον κόμβο Βαμβακόπουλου, λόγω μεταφοράς βαρέων οχημάτων.

Ειδικότερα, η κυκλοφορία θα διακοπεί πριν από τον κόμβο Βαμβακόπουλου για τα οχήματα που κινούνται με κατεύθυνση προς το Καστέλλι και μετά τον κόμβο για όσα έρχονται από το Καστέλλι.

Η ρύθμιση της κυκλοφορίας θα πραγματοποιηθεί από την αρμόδια Υπηρεσία Τροχαίας ΒΟΑΚ. Σε περίπτωση ταχύτερης ολοκλήρωσης της διαδικασίας, η κυκλοφορία θα αποκατασταθεί νωρίτερα από τον προγραμματισμένο χρόνο.

Ρυθμίσεις έως τις 3 Οκτωβρίου στο τμήμα Μουρνιές – Βαμβακόπουλο

Παράλληλα, κυκλοφοριακές ρυθμίσεις μακράς διάρκειας βρίσκονται σε ισχύ σε τμήμα του ΒΟΑΚ, προκειμένου να εκτελεστούν εργασίες.

Τα μέτρα εφαρμόζονται από τις 31 Ιουλίου έως και τις 3 Οκτωβρίου 2026 στο τμήμα Μουρνιές – Βαμβακόπουλο, από τη χιλιομετρική θέση 00+050 έως τη χιλιομετρική θέση 01+800.

Οι ρυθμίσεις προβλέπουν στένωση των λωρίδων κυκλοφορίας καθ’ όλη τη διάρκεια του 24ώρου και αποφασίστηκαν από τη Διεύθυνση Αστυνομίας Χανίων.

Σύμφωνα με τη «Δικταίον Παραχωρήσεις», έχουν ληφθεί όλα τα απαραίτητα μέτρα για την ασφάλεια και την εξυπηρέτηση των οδηγών, ενώ στα σημεία των εργασιών θα υπάρχει σχετική προσωρινή σήμανση.

Οι οδηγοί καλούνται να κινούνται με χαμηλές ταχύτητες, να ακολουθούν την προσωρινή σήμανση και να συμμορφώνονται πλήρως με τις υποδείξεις της Τροχαίας, ώστε να αποφεύγονται καθυστερήσεις και να διασφαλίζεται η ομαλή διεξαγωγή της κυκλοφορίας.

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