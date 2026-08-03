Επιστήμονες προειδοποιούν: Το Ελ Νίνιο φέρνει καρχαρίες και δηλητηριώδη φίδια σε νέες θάλασσες

Το φετινό καλοκαίρι αναμένεται να φέρει σημαντικές αλλαγές στις ακτές της Καλιφόρνιας, καθώς ένα από τα ισχυρότερα φαινόμενα El Niño των τελευταίων δεκαετιών εκτιμάται ότι θα μεταβάλει το θαλάσσιο οικοσύστημα του ανατολικού Ειρηνικού.

Η άνοδος της θερμοκρασίας της θάλασσας αναμένεται να οδηγήσει πολλά θαλάσσια είδη προς βορειότερες περιοχές, αυξάνοντας την παρουσία λευκών καρχαριών, σαλαχιών, τροπικών ψαριών, θαλάσσιων χελωνών και ακόμη και δηλητηριωδών θαλάσσιων φιδιών.

Οι επιστήμονες κάνουν λόγο για ένα πιθανό «καλοκαίρι των καρχαριών», καθώς ήδη καταγράφεται αισθητή αύξηση των νεαρών λευκών καρχαριών πριν το El Niño κορυφωθεί. Κατά το αντίστοιχο έντονο επεισόδιο του 2015-2016, οι πληθυσμοί τους είχαν σχεδόν διπλασιαστεί, επεκτείνοντας την παρουσία τους πολύ βορειότερα από το φυσιολογικό.

Σύμφωνα με ερευνητές του Πανεπιστημίου της Καλιφόρνιας, το πρόγραμμα SharkEye έχει ήδη εντοπίσει σχεδόν διπλάσιο αριθμό λευκών καρχαριών σε σχέση με προηγούμενα χρόνια, με τις πληροφορίες να διαβιβάζονται σε ναυαγοσώστες και τοπικές αρχές για την ενημέρωση των λουόμενων.

Παράλληλα, εμφανίζονται περισσότερα τροπικά είδη, όπως mahi-mahi, τόνοι bluefin, θαλάσσιες χελώνες και το ιδιαίτερα δηλητηριώδες κιτρινόκοιλο θαλάσσιο φίδι. Ωστόσο, οι ειδικοί εκτιμούν ότι ο μεγαλύτερος κίνδυνος για τους λουόμενους προέρχεται από τα σαλάχια, καθώς οι τραυματισμοί από αυτά ενδέχεται να αυξηθούν λόγω της αύξησης του πληθυσμού τους.

Οι επιστήμονες επισημαίνουν ότι το φετινό El Niño συνδυάζεται με τη θαλάσσια καύσωνα και την κλιματική αλλαγή, δημιουργώντας συνθήκες που μπορεί να προκαλέσουν πρωτοφανείς μεταβολές στα θαλάσσια οικοσυστήματα τους επόμενους μήνες.

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