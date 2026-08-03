Η Αριάνα Γκράντε αποσύρεται προσωρινά από τα φώτα της δημοσιότητας μετά τις αντιδράσεις για την εμφάνισή της

Μετά την ολοκλήρωση της περιοδείας «Eternal Sunshine» στο Λονδίνο, την 1η Σεπτεμβρίου, η Αριάνα Γκράντε ετοιμάζεται να κάνει ένα διάλειμμα και να απομακρυνθεί προσωρινά από τα φώτα της δημοσιότητας.

Η απόφασή της έρχεται σε μια περίοδο κατά την οποία η εμφάνισή της βρίσκεται στο επίκεντρο έντονης συζήτησης, με αρκετούς χρήστες των μέσων κοινωνικής δικτύωσης να σχολιάζουν τα κιλά τηςκαι να εκφράζουν ανησυχία για την κατάσταση της υγείας της.

Εκπρόσωπος της Αριάνα Γκράντε δήλωσε αποκλειστικά στο περιοδικόPeople «Η Αριάνα θα περιορίσει τη δημόσια παρουσία της μετά την ολοκλήρωση της περιοδείας “Eternal Sunshine”. Ανυπομονεί να ολοκληρώσει την περιοδεία με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, υγιής και ευτυχισμένη, και στη συνέχεια να κάνει ένα διάλειμμα που πραγματικά αξίζει από τις δημόσιες εμφανίσεις και τις επαγγελματικές δραστηριότητες που την κρατούν στο προσκήνιο και έχουν οδηγήσει σε αδιάκοπη δημόσια κριτική. Η περιοδεία αυτή αποτέλεσε μια υπέροχη εμπειρία για εκείνη. Αγαπά τους θαυμαστές της και απόλαυσε κάθε στιγμή της».

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