Αλεξανδράκη: Αποκάλυψε το πενταψήφιο ποσό που κόστισε το πολυτελές ταξίδι της στις Μαλδίβες

Η Δήμητρα Αλεξανδράκη πήγε στις Μαλβίδες για να γιορτάσει τα γενέθλιά της μαζί με το σύντροφό της. Το μοντέλο θέλησε να απαντήσει στους διαδικτυακούς της φίλους πόσο της κόστισε το ταξίδι της.

Η ίδια αποκάλυψε ότι το συνολικό κόστος για την παραμονή και τα αεροπορικά εισιτήρια ήταν χαμηλότερο απ’ όσο φαντάζονταν οι περισσότεροι.

«Παιδιά, επειδή με ρωτάτε όλοι πόσο κόστισε αυτό το ταξίδι, θα σας πω ότι συνολικά όλα ήταν κάτω από τις 10.000 ευρώ», ανέφερε χαρακτηριστικά, εξηγώντας πως στην τιμή περιλαμβάνονταν τόσο οι πτήσεις όσο και η διαμονή στο πολυτελές resort.

«Υπήρχαν και πιο οικονομικές επιλογές, σε σχέση με αυτή που επιλέξαμε, το Antara, που είναι ένα υπέρ, υπέρ. Τα έχει όλα, πέντε διαφορετικά εστιατόρια, international κουζίνα, japanese, ινδική, ιταλική. Θέλαμε να έχουμε τις επιλογές, γιατί σε κάποια άλλα ήταν επίσης περιορισμένο αυτό. Επέλεξα επίσης τη βίλα με το πάνω από τη θάλασσα και το πώς ήταν… Σαν budget, ειδικά για τις παροχές, και για όλα, γιατί ήταν υπερλούξ όλη κατάσταση. Επτά μέρες, το πήγαινε-έλα, φαγητά, είχαμε κλείσει πρωινό και βραδινό. Μου είχε κανονίσει το agency από εδώ, δώρο το underwater, για τα γενέθλιά μου. Τους το είχε παζαρέψει και δεν πληρώσαμε, γιατί αυτό είναι Michelin και είσαι μέσα στον ωκεανό και περνάει ο καρχαρίας την ώρα που τρως. Συνολικά όλα ήταν κάτω από 15.000 ευρώ. Ούτε 15.000 ευρώ δεν βγήκαν. Αεροπορικά, διαμονή, φαγητά, π;eρα-δώθε, όλα ήταν κάτω από 15.000 ευρώ. Ήταν ένα μέρος που το επιλέξαμε γιατί είχε το εξτρά του. Αλλά υπάρχουν και νησάκια που έχουν τη μισή τιμή», ανέφερε.

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