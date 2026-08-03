Αυτοκίνητο: Μην σβήνετε αμέσως τον κινητήρα μετά από μεγάλο ταξίδι

Η σωστή λειτουργία και η διάρκεια ζωής του κινητήρα εξαρτώνται και από τον τρόπο με τον οποίο τον σβήνουμε, ιδιαίτερα μετά από πολύωρη οδήγηση ή σε συνθήκες έντονης ζέστης.

Παρότι οι περισσότεροι κατασκευαστές δεν το αναφέρουν στα εγχειρίδια χρήσης, αρκετοί μηχανικοί συνιστούν μετά από ένα μεγάλο ταξίδι ή έντονη χρήση να αφήνουμε τον κινητήρα να λειτουργεί για ένα-δύο λεπτά στο ρελαντί πριν τον σβήσουμε.

Η πρακτική αυτή βοηθά το λιπαντικό να κυκλοφορήσει για λίγο ακόμη, να πέσει η θερμοκρασία του και να διατηρήσει τις ιδιότητές του. Είναι ιδιαίτερα σημαντικό στους κινητήρες με τούρμπο, καθώς το σύστημα υπερπλήρωσης μπορεί να συνεχίζει να λειτουργεί σε υψηλές θερμοκρασίες και η απότομη διακοπή της λειτουργίας του κινητήρα μπορεί να επιβαρύνει τα εξαρτήματά του.

Αντίστοιχη προσοχή χρειάζεται και το air condition. Τους καλοκαιρινούς μήνες, η υγρασία που δημιουργείται στο σύστημα κλιματισμού μπορεί να ευνοήσει την ανάπτυξη βακτηρίων και να προκαλέσει δυσάρεστες οσμές στο εσωτερικό του αυτοκινήτου.

Μια απλή συνήθεια που βοηθά είναι να κλείνουμε το κλιματιστικό λίγα λεπτά πριν φτάσουμε στον προορισμό μας, αφήνοντας τον ανεμιστήρα να λειτουργεί ώστε να στεγνώσουν οι αεραγωγοί. Παράλληλα, μειώνεται η καταπόνηση της μπαταρίας και του συστήματος.

Έτσι, με δύο μικρές κινήσεις —λίγη αναμονή πριν το σβήσιμο του κινητήρα και έγκαιρη απενεργοποίηση του κλιματισμού— μπορούμε να προστατεύσουμε καλύτερα το αυτοκίνητό μας και να περιορίσουμε μελλοντικές φθορές.

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