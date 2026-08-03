Νικολοπούλου: "Για μένα η απώλεια της αδερφής μου είναι σαν να μου έκαναν ακρωτηριασμό"

Η Ειρήνη Νικολοπούλου σε συνέντευξή της στο περιοδικό Λοιπόν μίλησε για την απώλεια της αδελφής της, που έφυγε πριν από ένα περίπου χρόνο από τη ζωή.

-Η εξωτερική σας εικόνα σας έβαλε ποτέ σε μπελάδες;

Συνέβη και αυτό, αλλά δεν νομίζω επειδή ήμουν εμφανίσιμη. Πιστεύω συνέβη γιατί ήταν μια άλλη εποχή. Τότε οι άντρες μας φλέρταραν από τον πολύ ωραίο τρόπο, μέχρι τον πολύ άσχημο τρόπο. Το φλερτ τότε εξελισσόταν σε κακοποίηση κάποιες φορές. Τώρα εξαιτίας του ότι έχουμε μαζέψει τους άντρες, χάσαμε το φλερτ. Από την άλλη όμως έχουν μάθει και τα όρια. Ασ' τα, δεν μπορείς ποτέ να τα έχεις όλα σε αυτή τη ζωή (γέλια).

-Πώς συνδυάσατε καριέρα και οικογένεια;

Νομίζω δεν πέτυχα πολύ σαν οικογενειάρχης. Άρχισα να πετυχαίνω όταν σταμάτησα την τηλεόραση. Έγινα καλύτερη μητέρα, καλύτερη θεία και καλύτερη γενικά. Εγώ βρέθηκα σε μια οικογένεια διευρυμένη με την αδερφούλα μου που έχασα πέρυσι και χρειάστηκε να είμαι κοντά της. Δεν θα μπορούσα να τα κάνω αυτά τα πράγματα αν ήμουν στην τηλεόραση.

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