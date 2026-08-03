Ηράκλειο: Λάδια στην πλατεία 18 Άγγλων - Δίκυκλα έπεφταν το ένα μετά το άλλο (εικόνες)

Αναστάτωση προκλήθηκε το πρωί της Δευτέρας στην πλατεία 18 Άγγλων, στο Ηράκλειο, όταν η ολισθηρότητα του οδοστρώματος είχε ως αποτέλεσμα να σημειωθούν διαδοχικά τροχαία ατυχήματα με δίκυκλα, αλλά και ένα Ι.Χ. όχημα. Ανάμεσα στους οδηγούς που ενεπλάκησαν ήταν ένας Ηρακλειώτης, μόνιμος κάτοικος Ισπανίας, ο οποίος βρίσκεται στην Κρήτη για τις καλοκαιρινές του διακοπές.

Όπως περιγράφει στο ekriti.gr κινούνταν με τη μοτοσικλέτα του με ταχύτητα που δεν ξεπερνούσε τα 10 χιλιόμετρα την ώρα, όταν έχασε τον έλεγχο και έπεσε στο οδόστρωμα, τραυματιζόμενος ελαφρά στο πόδι. Σύμφωνα με τον ίδιο, αμέσως μετά την πτώση του, στο ίδιο ακριβώς σημείο έχασε τον έλεγχο και ένας νεαρός που οδηγούσε ηλεκτρικό ποδήλατο, ενώ σχεδόν ταυτόχρονα έπεσε και μία γυναίκα με το δίκυκλό της.

Image

Λίγο αργότερα, ακόμη και ένα Ι.Χ. όχημα που επιχείρησε να εξέλθει από τον κυκλικό κόμβο της περιοχής εξετράπη της πορείας του, εξαιτίας της ολισθηρότητας.

Image

Στο σημείο έσπευσαν αστυνομικοί της Τροχαίας, οι οποίοι κατέγραψαν τα περιστατικά και ενημέρωσαν τον Δήμο Ηρακλείου. Συνεργείο έριξε ροκανίδι στο οδόστρωμα, προκειμένου να απορροφηθεί η λιπαρή ουσία, ωστόσο, σύμφωνα με τις καταγγελίες, δεν υπήρχε ο απαραίτητος εξοπλισμός για να απλωθεί αποτελεσματικά.

Image

(Η κοπέλα που έπεσε στον δρόμο με το δίκυκλό της)

Μάλιστα, την ώρα που γινόταν η παρέμβαση, ακόμη ένα δίκυκλο φέρεται να γλίστρησε και να έπεσε.

Image

Οι οδηγοί που υπέστησαν ζημιές στα οχήματά τους ζητούν να αποδοθούν ευθύνες και να αποζημιωθούν για τις υλικές ζημιές και τους τραυματισμούς τους.

Image

(Η μηχανή του Ηρακλειώτη)

Μια πρώτη εκτίμηση αποδίδει την ολισθηρότητα σε λάδια ή άλλα υλικά που χρησιμοποιούνται στις εργασίες ασφαλτόστρωσης που εκτελούνται στην περιοχή και φέρεται να κατέληξαν στο οδόστρωμα, μετατρέποντάς το σε ιδιαίτερα επικίνδυνο για τη διέλευση οχημάτων.

Διαβάστε επίσης:

Αδιανόητο στο Ρέθυμνο: Πήγαν για μπάνιο στην Πρέβελη ενώ το Κουρταλιώτικο Φαράγγι καιγόταν

Ρέθυμνο: Βίντεο ντοκουμέντο με τις κινήσεις μαυροφορεμένου άνδρα λίγο πριν ξεσπάσει η φωτιά στον Ασώματο

Μεσαρά: Στο νοσοκομείο με σοβαρό τραύμα στο κεφάλι, οδηγός μηχανής