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ΚΡΗΤΗ

Συναγερμός στο Λιμενικό: Αναποδογύρισε λέμβος με μετανάστες ανοιχτά της Γαύδου

μετανάστες
clock 09:54 | 03/08/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Την άμεση κινητοποίηση του Λιμενικού Σώματος προκάλεσε ανατροπή λέμβου με μετανάστες νότια της Γάυδου σήμερα τα ξημερώματα (03.08).

Άμεσα στη θαλάσσια περιοχή έσπευσαν δύο πλωτά σκάφη με την επιχείρηση διάσωσης να βρίσκεται σε εξέλιξη. Οι πρώτες πληροφορίες κανουν λόγο για δεκάδες άτομα, ωστόσο ο ακριβής αριθμός των επιβαινόντων δεν έχει διευκρινιστεί.

Στο μεταξύ και σήμερα τα ξημερώματα σημειώθηκε νέα επιχείρηση εντοπισμού και διάσωσης αλλοδαπών, νότια του Ηρακλείου. Στο σκάφος επέβαιναν συνολικά 44 άτομα με καταγωγή από το Σουδάν. Ανάμεσά τους βρίσκονταν μια γυναίκα και πέντε ανήλικα παιδιά, με τα δύο να είναι μόλις 4 και 5 ετών.

Οι αρχές προγραμματίζουν τη μεταφορά τους στο λιμάνι του Ηρακλείου. Εκεί θα παραμείνουν προσωρινά μέχρι να ολοκληρωθεί ο απαραίτητος έλεγχος και η καταγραφή των στοιχείων τους.

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