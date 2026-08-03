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Πέφτει άσφαλτος στην λεωφόρο Ικάρου - Σε ένα ρεύμα η κυκλοφορία

Ικάρου
clock 08:29 | 03/08/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Συνεχίζονται από τη Δευτέρα 3 Αυγούστου οι εργασίες ασφαλτόστρωσης στη λεωφόρο Ικάρου, στο πλαίσιο του προγράμματος βελτίωσης του οδικού δικτύου του Δήμου Ηρακλείου.

Οι παρεμβάσεις θα πραγματοποιηθούν στο τμήμα από τη συμβολή με τη λεωφόρο Στέλιου Καζαντζίδη έως την οδό Μαυσώλου και θα περιλαμβάνουν εργασίες φρεζαρίσματος και νέας ασφαλτόστρωσης.

Η κυκλοφορία δεν θα διακοπεί, καθώς οι εργασίες θα εκτελούνται τμηματικά ανά ρεύμα κυκλοφορίας, με το άλλο ρεύμα να εξυπηρετεί προσωρινά την κίνηση και προς τις δύο κατευθύνσεις.

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