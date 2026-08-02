Υπ. Κλιματικής Κρίσης: Οι ενέργειες Κρατικής Αρωγής για τις πυρκαγιές

Συνεχείς επικοινωνίες και συνεννοήσεις με τους πληγέντες δήμους και τους αρμόδιους φορείς πραγματοποιήθηκαν στο πλαίσιο της άμεσης κινητοποίησης του μηχανισμού Κρατικής Αρωγής για τις πυρκαγιές, το Σάββατο 1 και την Κυριακή 2 Αυγούστου, με στόχο τον συντονισμό των ενεργειών για την καταγραφή των ζημιών και την άμεση ενεργοποίηση των διαδικασιών κρατικής αρωγής.

Ειδικότερα, σύμφωνα με το υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, για τον δήμο Μάνδρας Ειδυλλίας πραγματοποιήθηκε συντονισμός με τις δημοτικές αρχές, ενώ τη Δευτέρα 3 Αυγούστου θα πραγματοποιηθεί σύσκεψη του υφυπουργού Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, αρμόδιου για τα θέματα Κρατικής Αρωγής, Κώστα Κατσαφάδου, και του γενικού γραμματέα Αποκατάστασης Φυσικών Καταστροφών και Κρατικής Αρωγής, Πέτρου Καμπούρη, στο Πόρτο Γερμενό, με τη συμμετοχή τοπικών παραγόντων, του αντιπεριφερειάρχη, του συντονιστή Κρατικής Αρωγής και λοιπών αρμόδιων φορέων.

Παράλληλα, την ίδια ημέρα:

– Στον δήμο Μάνδρας Ειδυλλίας θα αναπτυχθούν έξι τριμελείς επιτροπές μηχανικών της Γενικής Διεύθυνσης Αποκατάστασης Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών (ΓΔΑΕΦΚ), προερχόμενες από τη ΔΑΕΦΚ Κεντρικής Ελλάδας και τη ΔΑΕΦΚ Αττικής & Κρήτης, προκειμένου να ξεκινήσουν τις αυτοψίες, υπό την προϋπόθεση ότι οι συνθήκες θα το επιτρέψουν.

– Στον δήμο Θηβαίων θα μεταβούν δύο τριμελείς επιτροπές μηχανικών από τη ΔΑΕΦΚ Κεντρικής Ελλάδας και τη ΔΑΕΦΚ Αττικής & Κρήτης για την έναρξη των αυτοψιών.

Για τις λοιπές πληγείσες περιοχές έχει προγραμματιστεί τη Δευτέρα 3 Αυγούστου η αποστολή κλιμακίων της ΓΔΑΕΦΚ και συγκεκριμένα της ΔΑΕΦΚ Δυτικής Ελλάδας, ως εξής:

Στον δήμο Άργους – Μυκηνών μία τριμελής επιτροπή

Στον δήμο Δυτικής Αχαΐας μία τριμελής επιτροπή

Στον δήμο Αιγιάλειας μία τριμελής επιτροπή

Στον δήμο Δωρίδος μία τριμελής επιτροπή

Στον δήμο Ρεθύμνου, την Τρίτη 4 Αυγούστου, τρεις τριμελείς επιτροπές από τα ΤΑΕΦΚ Ηρακλείου και Χανίων, προκειμένου να ξεκινήσουν τις απαιτούμενες αυτοψίες.

Παράλληλα, ενημερώθηκαν εγγράφως όλοι οι πληγέντες δήμοι για το πλαίσιο της ΓΔΑΕΦΚ που αφορά τη χορήγηση των άμεσων οικονομικών ενισχύσεων, και συγκεκριμένα το επίδομα πρώτων βιοτικών αναγκών και το επίδομα αντικατάστασης οικοσκευής. Επιπλέον, ενημερώθηκαν τόσο εγγράφως, όσο και τηλεφωνικά οι περιφέρειες και οι αρμόδιοι αντιπεριφερειάρχες σχετικά με το πλαίσιο της Κρατικής Αρωγής της Γενικής Διεύθυνσης Κρατικής Αρωγής και Συντονισμού (ΓΔΚΑΣ).

Αποφασίστηκε επίσης ότι μαζί με το φύλλο επανελέγχου που θα παραδίδεται από τα κλιμάκια της ΓΔΑΕΦΚ στους πληγέντες θα διανέμεται σύντομο ενημερωτικό έντυπο, με πληροφορίες για τα είδη των οικονομικών ενισχύσεων που δικαιούνται, καθώς και για τις προϋποθέσεις και τη διαδικασία χορήγησής τους.

Τέλος, με την έναρξη των αυτοψιών, προβλέπεται η συνδρομή της ΓΔΑΕΦΚ προς τους δήμους που έχουν υποστεί τις μεγαλύτερες ζημιές, με τη διάθεση εξειδικευμένων στελεχών που θα υποστηρίξουν την οργάνωση και την υλοποίηση της διαδικασίας χορήγησης των άμεσων οικονομικών ενισχύσεων στους πληγέντες.

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