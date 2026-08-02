Βουγιουκλάκη: Ο ρόλος που ήθελε πολύ να παίξει αλλά δεν πρόλαβε

Τριάντα χρόνια συμπληρώθηκαν φέτος από τον θάνατο της Αλίκης Βουγιουκλάκη και ο Μάκης Δελαπόρτας μίλησε για τη σχέση τους, αλλά και για τον ρόλο που εκείνη επιθυμούσε να ενσαρκώσει χωρίς τελικά να προλάβει.

«Έχοντας γράψει τόσα βιβλία για τόσο σπουδαίες προσωπικότητες του θεάτρου και του κινηματογράφου, όπου κι αν βρεθώ καλεσμένος για μια συνέντευξη, η κουβέντα θα έρθει και θα περιστραφεί γύρω από την Αλίκη», ανέφερε αρχικά.

Όπως εξομολογήθηκε, στο παρελθόν τον ενοχλούσε το γεγονός πως οι συζητήσεις επέστρεφαν διαρκώς στο όνομά της. Με την πάροδο των χρόνων,

«Νομίζω πως είναι κάτι μεταφυσικό αυτό που συμβαίνει με την Αλίκη, με την αύρα, την ενέργεια, με ό,τι άφησε πίσω της. Τώρα καταλαβαίνω κι εγώ τη σημαντικότητα αυτής της γυναίκας, διότι όταν ζεις ή συνεργάζεσαι με έναν άνθρωπο, μπορεί να μην αντιλαμβάνεσαι κάποια πράγματα», είπε χαρακτηριστικά.

Στη συνέχεια ανέφερε ποιο ήταν το επόμενο μεγάλο θεατρικό σχέδιο της Αλίκης Βουγιουκλάκη, το οποίο δεν πρόλαβε να πραγματοποιήσει.

«Ήθελε πολύ να ανεβάσει το “Sunset Boulevard” και ήταν το επόμενο πλάνο που είχε», ανέφερε

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