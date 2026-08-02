Ε.Ε: Έκτακτη σύνοδος την Τρίτη 4/8 για τη μεταναστευτική κρίση στη Θέουτα

Η ΕΕ θα πραγματοποιήσει έκτακτη σύνοδο υπουργών Εσωτερικών την Τρίτη 4/8, εν μέσω συνεχιζόμενων διαφωνιών εντός της Ένωσης σχετικά με την άφιξη πάνω από 50.000 μεταναστών στο ισπανικό έδαφος της Θέουτα, στη Βόρεια Αφρική, γράφει ο Guardian.







Η απόφαση ελήφθη από αξιωματούχους που εκπροσωπούν τα κράτη-μέλη της ΕΕ και εμπειρογνώμονες του οργανισμού συνοριοφυλακής Frontex, σε συνάντηση που χαρακτηρίστηκε «αποκαλυπτική» («sobering»), το Σάββατο 1/8.







Η Ισπανία επιβεβαίωσε ότι τουλάχιστον 67 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους κατά την απόπειρα διέλευσης. Κάποιοι πνίγηκαν, ενώ άλλοι καταπλακώθηκαν καθώς προσπαθούσαν να διασχίσουν κυματοθραύστη.







Η απόφαση για τη σύγκληση συνόδου υπουργών ελήφθη ομόφωνα, καθώς οι ηγέτες της ΕΕ επιδιώκουν να θεραπεύσουν τις διαφωνίες εντός της Ένωσης και να αποκαταστήσουν μια ενιαία προσέγγιση στο μεταναστευτικό.

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