Ταξίδια στο εξωτερικό πλέον, μόνο με τη νέα ταυτότητα ή το διαβατήριο

Τέλος στις μετακινήσεις στο εξωτερικό με τις παλαιού τύπου αστυνομικές ταυτότητες μπαίνει από σήμερα, 3 Αυγούστου, καθώς οι γνωστές «μπλε» ταυτότητες παύουν να γίνονται δεκτές ως ταξιδιωτικά έγγραφα, ακόμη και για ταξίδια στις χώρες της Ζώνης Σένγκεν, αφού δεν διαθέτουν τα σύγχρονα χαρακτηριστικά ασφαλείας και τη μηχανικά αναγνώσιμη ζώνη που απαιτούν τα ευρωπαϊκά πρότυπα.

Οι πολίτες που πρόκειται να ταξιδέψουν θα πρέπει πλέον να διαθέτουν είτε τη νέα αστυνομική ταυτότητα είτε έγκυρο ελληνικό διαβατήριο.

Η αλλαγή οδήγησε το τελευταίο διάστημα χιλιάδες πολίτες στα αστυνομικά τμήματα για την έκδοση νέας ταυτότητας, με αποτέλεσμα να αυξηθεί σημαντικά η ζήτηση για διαθέσιμα ραντεβού.

Για την καλύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών το υπουργείο Προστασίας του Πολίτη ενίσχυσε τα Γραφεία Έκδοσης Δελτίων Ταυτότητας και διεύρυνε το ωράριο λειτουργίας τους.

Σύμφωνα με τα στοιχεία του υπουργείου, από τις 4 Ιουλίου τα διαθέσιμα ηλεκτρονικά ραντεβού αυξήθηκαν κατά 28%, ενώ ο χρόνος εξυπηρέτησης μειώθηκε από 22 σε 14 λεπτά. Μέχρι τις 31 Ιουλίου είχαν εκδοθεί περισσότερες από 4,15 εκατομμύρια νέες ταυτότητες.

Οι παλαιού τύπου ταυτότητες εξακολουθούν να ισχύουν ως αποδεικτικό ταυτότητας για όλες τις συναλλαγές εντός Ελλάδας. Η αλλαγή αφορά αποκλειστικά τη χρήση τους ως ταξιδιωτικά έγγραφα για μετακινήσεις στο εξωτερικό.

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