Δύσκολες ώρες στην Δυτική Αττική: Η πυρκαγιά μπαίνει στην Αγία Σκέπη

Για ακόμη μία ημέρα οι πυροσβεστικές δυνάμεις δίνουν σκληρή μάχη με τη μεγάλη πυρκαγιά που μαίνεται στη Δυτική Αττική, με τα δύο πιο ενεργά μέτωπα να εντοπίζονται στην ευρύτερη περιοχή της Αγίας Παρασκευής και στο Κανδήλι Μεγάρων. Στο πρώτο μέτωπο, οι προσπάθειες επικεντρώνονται στο Κρύο Πηγάδι και τον Άγιο Νεκτάριο, ενώ στο δεύτερο οι φλόγες κινούνται προς το πεδίο βολής στο Κανδήλι, διατηρώντας σε επιφυλακή τις αρχές.

Στο Κρύο Πηγάδι οι ζημιές είναι ήδη μεγάλες, καθώς αρκετές κατοικίες έχουν παραδοθεί στις φλόγες, ενώ δύσκολη παραμένει η εικόνα και στην περιοχή Λούμπα, έξω από τα Βίλια. Την ίδια ώρα, στο Κανδήλι εξελίσσεται μεγάλη επιχείρηση της Πυροσβεστικής και της Ελληνικής Αστυνομίας, καθώς η πυρκαγιά πλησίασε τον οικισμό της Αγίας Σκέπης.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες από το μέτωπο, οι φλόγες έφτασαν σε μικρή απόσταση από αυλές σπιτιών, ενώ με το πρώτο φως της ημέρας ξεκίνησαν εκ νέου οι ρίψεις νερού από τα εναέρια μέσα. Λίγο πριν από τα ξημερώματα ενεργοποιήθηκε το 112, καλώντας τους κατοίκους του Κανδηλίου, της Αγίας Σκέπης και της περιοχής Μπόσικα να απομακρυνθούν άμεσα προς τη Νέα Πέραμο.

Παράλληλα, ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις πραγματοποιούν συνεχείς περιπολίες, χρησιμοποιώντας μεγάφωνα και ηχητικά σήματα για να απομακρύνουν όσους εξακολουθούν να βρίσκονται στις διάσπαρτες κατοικίες.Η πορεία της πυρκαγιάς από την Παρασκευή αποτυπώνει το μέγεθος της καταστροφής, καθώς οι φλόγες έχουν διανύσει μεγάλη απόσταση μέσα σε λίγα εικοσιτετράωρα, φτάνοντας πλέον σε απόσταση μικρότερη των δέκα χιλιομέτρων από τη Νέα Πέραμο.

Στους πρόποδες του όρους Πατέρα εξακολουθεί να καίει ένα ιδιαίτερα ενεργό μέτωπο, το οποίο παρακολουθείται διαρκώς, καθώς οποιαδήποτε αλλαγή στην ένταση ή τη διεύθυνση των ανέμων μπορεί να μεταβάλει άμεσα την εικόνα.Την ίδια ώρα, μηχανήματα έργου της Περιφέρειας, της Πολιτικής Προστασίας και των δήμων, υπό την προστασία πυροσβεστών, ανοίγουν νέους δρόμους πρόσβασης και δημιουργούν αντιπυρικές ζώνες, σε μια προσπάθεια να περιορίσουν την εξάπλωση της φωτιάς. Οι αναζωπυρώσεις είναι συνεχείς, με το μέτωπο να παρουσιάζει διαρκείς μεταβολές, καθώς άλλοτε υποχωρεί και άλλοτε ενισχύεται από τους ανέμους.

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Αν και μέχρι στιγμής οι άνεμοι δεν ευνοούν την κίνηση της πυρκαγιάς προς κατοικημένες περιοχές, ο κίνδυνος παραμένει ιδιαίτερα υψηλός. Πολλοί κάτοικοι εξακολουθούν να βρίσκονται έξω από τα σπίτια τους, παρακολουθώντας με αγωνία την εξέλιξη της φωτιάς, ενώ οι αρχές επιμένουν στις εκκλήσεις για άμεση απομάκρυνση όπου αυτό κρίνεται απαραίτητο.Ιδιαίτερη ανησυχία προκαλεί και το γεγονός ότι το ενεργό μέτωπο βρίσκεται σε μικρή απόσταση από το πεδίο βολής των Ειδικών Δυνάμεων, ενώ κατά τη διάρκεια της νύχτας ακούστηκαν ισχυροί κρότοι στην περιοχή, χωρίς μέχρι στιγμής να έχει διευκρινιστεί η προέλευσή τους.

(Πύρινος ανεμοστρόβιλος μετά το πέρασμα της πυρκαγιάς στη Δομβραίνα Βοιωτίας)

Παρά τη δύσκολη κατάσταση, η εικόνα παρουσιάζεται βελτιωμένη σε ορισμένα σημεία. Στον Άγιο Νεκτάριο οι κατοικίες δεν απειλούνται άμεσα, καθώς η φορά των ανέμων απομακρύνει το μέτωπο από τον οικισμό, ενώ η εξασθένηση των ανέμων έχει συμβάλει στον περιορισμό της έντασης της πυρκαγιάς.

Αντίστοιχα, στο Κρύο Πηγάδι οι πυροσβέστες και οι εθελοντές κατάφεραν να διασπάσουν το ενιαίο μέτωπο που συνέδεε την περιοχή με τον Άγιο Νεκτάριο, περιορίζοντας σημαντικά τη δυναμική της φωτιάς.Παρόλα αυτά, ενεργές εστίες εξακολουθούν να καίνε τόσο στον Άγιο Νεκτάριο όσο και στο Κρύο Πηγάδι, ενώ ακόμη ένα μέτωπο παραμένει σε χαράδρα κοντά στην κορυφογραμμή.

Το κύριο βάρος των επιχειρήσεων επικεντρώνεται πλέον στην περιοχή ανάμεσα στην Αγία Παρασκευή, τον Άγιο Νεκτάριο και το Κρύο Πηγάδι, με στόχο να περιοριστεί όσο το δυνατόν περισσότερο η πυρκαγιά, ώστε τα εναέρια μέσα να μπορέσουν να πραγματοποιήσουν στοχευμένες ρίψεις στα πιο δύσκολα σημεία του μετώπου.