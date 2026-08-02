Πύρινος εφιάλτης στη Δυτική Αττική - Εκκενώθηκαν οικισμοί στα Μέγαρα, δίπλα σε σπίτια η φωτιά στην Κεφαλονιά

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Για ακόμη ένα βράδυ, επίγειες δυνάμεις της πυροσβεστικής πάλευαν με τις φλόγες σε Αττική, Βοιωτία και Φωκίδα υπό ιδιαίτερα αντίξοες συνθήκες, καθώς συνεχίζουν να πνέουν ισχυροί άνεμοι, ενώ λίγο πριν από τα μεσάνυχτα ξέσπασε νέο μέτωπο στην Κεφαλονιά.

Στο τρίγωνο Ψάθα, Βενίζα Μεγάρων και Άγιο Νεκτάριο - Αγία Παρασκευή Βιλίων επιχειρούν οι ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις για να σβήσουν τα πύρινα μέτωπα στη Δυτική Αττική, όπως δήλωσε στον ΣΚΑΪ ο αναπληρωτής εκπρόσωπος Τύπου της πυροσβεστικής Γιάννης Αρτοποιός.

Στο μεταξύ, όπως δήλωσε στο ραδιόφωνο του ΣΚΑΪ ο δήμαρχος Μεγαρέων Παναγιώτης Μαργέτης, έχουν ξεσπάσει 2 νέες εστίες στην περιοχή, στο Ζαχούλι κοντά σε σπίτια και βόρεια της βιομηχανικής περιοχής. Λίγο πριν τις 10 το πρωί εκδόθηκαν τα κάτωθι μηνύματα από το 112:

1. Στις 09:50, για την απομάκρυνση όσων βρίσκονται στις περιοχές Αγία Σκέπη και Κανδήλι με κατεύθυνση προς Νέα Πέραμο

2. Στις 09:58, για την απομάκρυνση όσων βρίσκονται στην περιοχή ΒΙ.ΠΕ. Μεγάρων με κατεύθυνση προς Μέγαρα

Λίγα λεπτά αργότερα ήχησε και νέο 112 για εκκένωση προς Μέγαρα και από τις περιοχές Τουτούλη, Νέα Δάφνη, Πευκενέα και Άγιο Σαράντη.

Για την αεροπυρόσβεση μέχρι στιγμής έχουν διατεθεί 10 αεροσκάφη και 14 ελικόπτερα, εκ των οποίων το 1 για το συντονισμό τους.

Παράλληλα, σε εξέλιξη βρίσκεται πυρκαγιά που εκδηλώθηκε το μεσημέρι του Σαββάτου στο Σκάλωμα Φωκίδας. Τα δύο μέτωπα όπου επιχειρούν δυνάμεις της πυροσβεστικής βρίσκονται στις περιοχές Πηγή και Κλήμα.

Για την κατάσβεση της πυρκαγιάς επιχειρούν 64 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 6ης ΕΜΟΔΕ και 15 οχήματα, ενώ για την αεροπυρόσβεση έχουν διατεθεί 3 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο. Συνδρομή στις πυροσβεστικές δυνάμεις παρέχουν υδροφόρες και μηχάνημα έργου του Δήμου Δωρίδος.

Οι θυελλώδεις άνεμοι καθηλώνουν τα αεροσκάφη – Επιχειρούν μόνο τα ελικόπτερα

Εξαιρετικά δυσμενείς παραμένουν οι συνθήκες στο πύρινο μέτωπο της Αττικοβοιωτίας, καθώς οι πολύ ισχυροί έως και θυελλώδεις άνεμοι δυσχεραίνουν σημαντικά το έργο των εναέριων μέσων πυρόσβεσης.

Σύμφωνα με την ενημέρωση του Πυροσβεστικού Σώματος, σε πολλές περιπτώσεις τα αεροσκάφη αδυνατούν ακόμη και να πραγματοποιήσουν υδροληψίες, εξαιτίας των έντονων αναταράξεων που επικρατούν στην περιοχή, ενώ σε ορισμένες περιπτώσεις δεν είναι εφικτή ούτε η εκτέλεση ρίψεων νερού.

Όπως επισημαίνεται, τα 10 αεροσκάφη που είχαν διατεθεί για την επιχείρηση δεν μπορούν να επιχειρήσουν υπό τις παρούσες καιρικές συνθήκες.

Αντίθετα, στο μέτωπο επιχειρούν περιοδικά 18 ελικόπτερα, εκ των οποίων τα δύο χρησιμοποιούνται για τον συντονισμό των εναέριων επιχειρήσεων, αξιοποιώντας τα περιορισμένα χρονικά «παράθυρα» που επιτρέπουν οι καιρικές συνθήκες.

Κοντά σε σπίτιa η φωτιά στην Κεφαλονιά

Σε πλήρη εξέλιξη παραμένει η επιχείρηση κατάσβεσης της μεγάλης πυρκαγιάς στην Κεφαλονιά, με τις πυροσβεστικές δυνάμεις να επικεντρώνουν τις προσπάθειές τους σε τρία έως τέσσερα ενεργά σημεία όπου εξακολουθούν να εκδηλώνονται αναζωπυρώσεις.

Οι φλόγες έχουν φτάσει σε μικρή απόσταση από κατοικίες, ενώ στο σημείο επιχειρούν ισχυρές επίγειες δυνάμεις της Πυροσβεστικής. Παράλληλα, αναμένεται η επανέναρξη των εναέριων επιχειρήσεων, με στόχο να πραγματοποιηθούν ρίψεις νερού στο πιο κρίσιμο μέτωπο.

Όπως μεταδίδει ο ΣΚΑΪ, όταν οι άνεμοι ενισχύονται, οι εστίες αναζωπυρώνονται, καθώς οι φλόγες βρίσκουν εύφλεκτη ύλη. Αν και η φορά του ανέμου δεν κατευθύνεται προς τις κατοικίες, η παρουσία τριών έως τεσσάρων σπιτιών πολύ κοντά στο ενεργό μέτωπο διατηρεί σε υψηλό επίπεδο την ανησυχία των Αρχών.

Οι πυροσβέστες παραμένουν σε επιφυλακή, καταβάλλοντας προσπάθειες να περιορίσουν τις αναζωπυρώσεις και να αποτρέψουν την επέκταση της φωτιάς προς τις κατοικημένες περιοχές.

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