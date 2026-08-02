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ΚΡΗΤΗ

Νότιο Ρέθυμνο: Ανάμεσα στα καμένα κυματίζει η σημαία για τους δύο πυροσβέστες...

Σημαία Πυροσβέστες
clock 11:34 | 02/08/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Με την ελληνική σημαία να κυματίζει ανάμεσα στα καμένα δέντρα της Κρύας Βρύσης, εκεί όπου άφησαν την τελευταία τους πνοή οι δύο πυροσβέστες, αποτυπώνεται η βαθιά πληγή που άφησε πίσω της η φονική πυρκαγιά στο Νότιο Ρέθυμνο. Στο σημείο όπου χάθηκανο 25χρονος Παντελής Διαμαντάκης και ο 58χρονος Μανώλης Στρατιδάκης, έχουν τοποθετηθεί οι φωτογραφίες τους, λευκά λουλούδια και κεριά, ως ελάχιστος φόρος τιμής στους δύο ανθρώπους που έπεσαν στο καθήκον.

Σημαία Πυροσβέστες

(Φωτογραφίες από Eurokinissi)

Την ίδια ώρα, η επόμενη ημέρα της μεγάλης πυρκαγιάς βρίσκει τις πληγείσες περιοχές αντιμέτωπες με μια εικόνα καταστροφής. Καμένα σπίτια, οχήματα, εκατοντάδες νεκρά ζώα και χιλιάδες στρέμματα γης που παραδόθηκαν στις φλόγες συνθέτουν το σκηνικό που άφησε πίσω της η πύρινη λαίλαπα.

Στον Άγιο Παύλο Ρεθύμνου οι ζημιές είναι εκτεταμένες, ενώ οι δυνάμεις πυρόσβεσης συνεχίζουν να παραμένουν στην περιοχή, καθώς η φωτιά παρουσιάζει καλύτερη εικόνα, αλλά δεν έχει αντιμετωπιστεί πλήρως.

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