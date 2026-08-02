Τσιμτσιλή για Σοφό: «Είναι απίστευτο το ότι είμαστε τόσα χρόνια μαζί και έχουμε περάσει όλα αυτά»

Η Σταματίνα Τσιμτσιλή παραχώρησε συνέντευξη στο περιοδικό Hello και μίλησε με λόγια τρυφερά για τον αγαπημένο της σύζυγο και πατέρα των παιδιών της, Θέμη Σοφό.

Αφορμή γι’ αυτό στάθηκε η πρόσφατη επέτειος γάμου τους καθώς συμπλήρωσαν 15 χρόνια μαζί.

Να πάμε στη σχέση σας με τον σύζυγο σας, Θέμη Σοφό, με τον οποίο πριν από λίγες ημέρες κλείσατε δεκαπέντε χρόνια γάμου. Η διαφορά στο επαγγελματικό σας υπόβαθρο λειτουργεί εξισορροπητικά;

Σκεφτόμουν να γράψω κάτι ωραίο για αυτή την επέτειο και, όταν συνειδητοποίησα ότι είμαστε μαζί δεκαπέντε χρόνια, αιφνιδιάστηκα καθώς είναι τόσα πολλά αυτά που έχουμε δημιουργήσει. Είναι απίστευτο το ότι είμαστε τόσα χρόνια μαζί και έχουμε περάσει όλα αυτά που έχουμε περάσει. Μετά, όμως, αγχώθηκα με το πόσο γρήγορα περνά η ζωή. Πόσο αληθές είναι το ότι δεν πρέπει να αφήνεις καμιά στιγμή αναξιοποίητη.

Με έκανε να σκεφτώ ότι θέλω να ζω το τώρα, να απολαμβάνω τη στιγμή. Είναι σημαντικό να θαυμάζεις τον άλλο και να προχωράς όμορφα μαζί του. Με τον Θέμη έχουμε μια ωραία καθημερινότητα, είμαστε καλά, είμαστε αγαπημένοι. Όλα όμως περνούν πολύ γρήγορα γιατί είναι τέτοιοι οι ρυθμοί της σύγχρονης ζωής. Το ότι δουλεύουμε πάρα πολύ και οι δυο συμβάλλει στο να υπάρχουν κατανόηση και σεβασμός. Γιατί, πολλές φορές, όταν ο ένας από τους δύο είναι πιο πιεσμένος και ο άλλος πρέπει να ανταποκριθεί σε πολλές υποχρεώσεις, δημιουργείται εκνευρισμός. Γι’ αυτό, όταν κάποιες μέρες δεν προλαβαίνει, δείχνω κατανόηση.

Ο Θέμης είναι ένας άνθρωπος με τον οποίο μπορείς να συζητήσεις πάρα πολλά και πολύ ενδιαφέροντα θέματα. Ένα από τα πάρα πολλά που θαυμάζω σε εκείνον είναι ότι, ενώ στη δουλειά του είναι αυστηρός, αποφασιστικός και πολύ συγκεκριμένος, στο κομμάτι της οικογένειας είναι ένας πολύ τρυφερός και γλυκός άνθρωπος. Είναι ο μπαμπάς που θα κάνει αστεία στα παιδιά του, θα τα πειράξει, θα τους πει παραμύθια. Κοινώς, είναι τελείως κόντρα σε αυτό που φαντάζεται κάποιος για έναν ποινικολόγο

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