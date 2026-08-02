Φωτιά στο Νότιο Ρέθυμνο: Εικόνες θλίψης μετά την πύρινη λαίλαπα...

Η επόμενη ημέρα της μεγάλης πυρκαγιάςστο νότιο Ρέθυμνο, που κόστισε τη ζωή δύο πυροσβεστών, αποκαλύπτει με τον πιο σκληρό τρόπο το μέγεθος της καταστροφής.

Περιοχές που μέχρι πριν από λίγες ημέρες ήταν γεμάτες πράσινο, πυκνή βλάστηση και μοναδικά φυσικά τοπία έχουν μετατραπεί σε μια απέραντη έκταση από στάχτες, καμένους κορμούς και μαυρισμένη γη.

Στον Άγιο Παύλο, οι εικόνες που καταγράφονται μετά το πέρασμα της φωτιάς είναι συγκλονιστικές. Καμένα αυτοκίνητα παραμένουν εκεί όπου τα εγκατέλειψαν οι ιδιοκτήτες τους στην προσπάθειά τους να σωθούν, ενώ κατοικίες έχουν υποστεί εκτεταμένες ζημιές.

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(Εικόνα από την παραλία όπου έφτασε η φωτιά)

Στο εσωτερικό πολλών σπιτιών διακρίνονται μόνο αποκαΐδια, μαυρισμένοι τοίχοι και λιγοστά αντικείμενα που κατάφεραν να γλιτώσουν από τις φλόγες, αποτυπώνοντας το μέγεθος της καταστροφής που βίωσαν οι κάτοικοι.

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Ιδιαίτερα στενάχωρες είναι οι εικόνες με τους φοίνικες που έχουν απανθρακωθεί λίγα μόλις μέτρα από την ακτογραμμή.

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Image (Σπίτι παραδόθηκε στις φλόγες

(Καμένα αυτοκίνητα από την φωτιά)

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Το τοπίο μαρτυρά πως η πύρινη λαίλαπα έφτασε μέχρι το κύμα, με τη θάλασσα να αποτελεί κυριολεκτικά το τελευταίο φυσικό εμπόδιο που ανέκοψε την πορεία της φωτιάς. Η αντίθεση ανάμεσα στο γαλάζιο της θάλασσας και το κατάμαυρο έδαφος αποτυπώνει με δραματικό τρόπο την ένταση του φαινομένου.

Σημαντικές πληγές άφησε η πυρκαγιά και στην ευρύτερη περιοχή της Πρέβελης, ενός από τους σημαντικότερους φυσικούς προορισμούς της Κρήτης.

Το πέρασμα της φωτιάς προκάλεσε εκτεταμένες ζημιές στη βλάστηση, ενώ δεν έμεινε ανεπηρέαστο ούτε το εμβληματικό φοινικόδασος της Πρέβελης. Αν και η πλήρης αποτίμηση των επιπτώσεων βρίσκεται ακόμη σε εξέλιξη, οι πρώτες εικόνες καταδεικνύουν ότι το μοναδικό αυτό οικοσύστημα δοκιμάστηκε σκληρά, προσθέτοντας ακόμη μία βαθιά πληγή στο ήδη βαρύ αποτύπωμα της καταστροφικής πυρκαγιάς.

Πηγή: newsbeast.gr

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