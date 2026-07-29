Φωτιά στο Ρέθυμνο: Θρήνος για τον Παντελή και τον Μανόλη που "έπεσαν" στην μάχη...

Ο πόνος στην Κρήτη είναι ανείπωτος μετά τον θάνατο των δύο πυροσβεστών που έχασαν τη ζωή τους κατά τη διάρκεια της επιχείρησης κατάσβεσης της μεγάλης πυρκαγιάς στον Δήμο Αγίου Βασιλείου. Οι συγγενείς, οι φίλοι, οι συνάδελφοί τους και οι κάτοικοι ετοιμάζονται να τους αποχαιρετήσουν την Πέμπτη.

Η κηδεία του Παντελή Διαμαντάκη 25 ετών θα τελεστεί την Πέμπτη 30 Ιουλίου στις 12:00 το μεσημέρι στον Ιερό Ναό Αγίου Νεκταρίου στον Φουρφουρά Ρεθύμνου. O άτυχος νέος ήταν γιος και εγγονός ιερέων ενώ η κηδεία του 58χρονου Μανόλη Στρατιδάκη θα γίνει από τον Ιερό Ναό Ευαγγελισμού της Θεοτόκου στο Γερακάρι Αμαρίου στις 17:00.

Οι δύο άνδρες βρήκαν τον θάνατο ενώ προσπαθούσαν να κατασβέσουν τη μεγάλη πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στην περιοχή της Κρύας Βρύσης.

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Ο Παντελής Διαμαντάκης είχε μόλις ένα χρόνο υπηρεσίας στο Πυροσβεστικό Σώμα και κατάγονταν από τον Φουρφουρά, ενώ ο Μανόλης Στρατιδάκης υπηρετούσε εδώ και πέντε χρόνια ως πυροσβέστης και ήταν επίσης πρόεδρος της κοινότητας Γερακαρίου.

Στο Νοσοκομείο Ρεθύμνου, όπου μεταφέρθηκαν τα πτώματά τους, εκτυλίχθηκαν σκηνές βαθιάς οδύνης, με τις οικογένειές τους και τους συναδέλφους τους να τους αποχαιρετούν σε ένα ατμόσφαιρο απόλυτης θλίψης.

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