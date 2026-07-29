Μεγάλη ανατροπή και πρόκριση στους «8» για την Εθνική Εφήβων μπάσκετ

Με ψυχή, χαρακτήρα και τεράστια αποθέματα ενέργειας, η Εθνική Εφήβων πανηγύρισε μια σπουδαία πρόκριση στα προημιτελικά του Ευρωμπάσκετ U18, που φιλοξενείται στην Ιταλία. Το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα, αν και βρέθηκε να κυνηγά στο σκορ για μεγάλο διάστημα απέναντι στη Σερβία, δεν εγκατέλειψε ποτέ τη μάχη και με ένα συγκλονιστικό φινάλε έφτασε στη νίκη με 78-77, εξασφαλίζοντας θέση στην οκτάδα της διοργάνωσης.

Η Ελλάδα θα αντιμετωπίσει στον επόμενο γύρο (30/7) τον νικητή της αναμέτρησης Ισπανία-Βουλγαρία, έχοντας πλέον ως παρακαταθήκη μια εμφάνιση γεμάτη πάθος και αποφασιστικότητα.

Οι δύο ομάδες μπήκαν δυναμικά στο παρκέ, με τη Σερβία να παίρνει γρήγορα το προβάδισμα μετά το αρχικό 0-4 της Ελλάδας από τον Θωμάκο (1’). Οι «πλάβι» βρήκαν ρυθμό επιθετικά και προηγήθηκαν με 8-5 στο 5’, όμως η Εθνική απάντησε με πρωταγωνιστές τους Μπουζούλα και Χαρτώνα, με τον τελευταίο να ευστοχεί από τα 6,75 για το 15-13 στο 8’.

Η Σερβία ανέβασε την ένταση στην άμυνα και εκμεταλλεύτηκε τα ελληνικά λάθη, φτάνοντας στο +11 (24-13 στο 12’). Η ομάδα του Σκροπολίθα όμως αντέδρασε άμεσα, έβγαλε ενέργεια και με τον Μπιλιώνη να δίνει λύσεις μείωσε σε 24-23 στο 15΄. Λίγο αργότερα ο Έλληνας άσος αποχώρησε προσωρινά από το παιχνίδι μετά από τραυματισμό στο γόνατο, ύστερα από πτώση σε διεκδίκηση ριμπάουντ.

Οι Θωμάκος και Χαϊδεμένος κράτησαν την Ελλάδα κοντά στο σκορ (27-25 στο 16΄, 31-28 στο 18΄), όμως η Σερβία έκλεισε καλύτερα το πρώτο ημίχρονο και πήγε στα αποδυτήρια με προβάδισμα 38-30.

Η τρίτη περίοδος αποτέλεσε σημείο καμπής για την ελληνική ομάδα. Με τους Χατζηλάμπρου, Πούλο και Μπουζούλα να δίνουν λύσεις, η Ελλάδα πλησίασε στους δύο πόντους (40-38 στο 22΄) και λίγο αργότερα πήρε ξανά το προβάδισμα με τρίποντο του Πούλου για το 45-46 στο 25΄.

Τα μακρινά σουτ έδωσαν σημαντική ώθηση στην Εθνική, με τους Πούλο, Χατζηλάμπρου και Χαρτώνα να διαμορφώνουν το 52-58 στο 28΄. Η Σερβία όμως αντέδρασε και με τον Σούσιτς να ευστοχεί από την περιφέρεια έκλεισε την τρίτη περίοδο μπροστά με 60-58.

Στο τελευταίο δεκάλεπτο έγινε μεγάλη μάχη. Ο Κάραλιτς έδωσε αέρα τεσσάρων πόντων στη Σερβία (62-58 στο 31΄), όμως η Ελλάδα είχε απαντήσεις. Ο Χατζηλάμπρου με διαδοχικές προσπάθειες μείωσε σε 64-63 στο 33΄, ενώ ο Χαρτώνας έδωσε ξανά το προβάδισμα στην Εθνική (64-65 στο 34΄).

Ο Χατζηλάμπρου και πάλι ανέλαβε δράση για το 64-68, ενώ ο Χαρτώνας με πέντε σερί πόντους έφερε την Ελλάδα στο +6 (67-73 στο 37΄). Η Σερβία δεν παράτησε το παιχνίδι και με τον Μπιέλιτς προσπάθησε να επιστρέψει, μειώνοντας με τρίποντο σε 74-77 στα τελευταία δευτερόλεπτα.

Ο Μπουζούλας από τη γραμμή των βολών (1/2) στα τελευταία δευτερόλεπτα διαμόρφωσε το 74-78, πριν η Σερβία μειώσει στο τελικό 77-78.

Τα δεκάλεπτα: 22-13, 38-30, 60-58, 77-78



ΔΙΑΙΤΗΤΕΣ: Γκεντβίλας (Λιθουανία), Τσεκαρέλι (Γαλλία), Μέιλερ (Γερμανία)



Οι συνθέσεις:



ΣΕΡΒΙΑ (Οτσόκολιτς): Μπίκιτς 5, Ίβκοβιτς, Μάκσιτς 2, Λίλιτς, Μπιέλιτς 15 (3), Κάραλιτς 17 (3), Σάβιτσιτς, Γκνιάτο 20, Σούσιτς 7 (1), Ρογκάνοβιτς 11 (3).



ΕΛΛΑΔΑ(Σκροπολίθας): Ζούπας, Βενετίδης, Χαϊδεμένος 6 (1), Θωμάκος 12, Χατζηλάμπρου 21 (2), Μπιλιώνης 4, Σκληρός 1, Μπουζούλας 7, Χαρτώνας 11 (2), Γκίκας, Ασημένιος, Πούλος 16 (2)