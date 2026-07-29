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GOSSIP - LIFESTYLE

Καλλιμάνη: Το μονόπετρο που πυροδότησε τις φήμες για το επόμενο βήμα στη ζωή της

ικ
clock 22:00 | 29/07/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Η Ιουλία Καλλιμάνη είναι ερωτευμένη και ο άνρθωπος που βρίσκεται διακριτικά στο πλευρό της τα τελευταία χρόνια είναι ο καταξιωμένος μουσικός παραγωγός και δημιουργός, Μιχάλης Τουρατζίδης.

Οι ψίθυροι για μια πιθανή επισημοποίηση της σχέσης τους ξεκίνησαν στα μέσα Ιουνίου, όταν η τραγουδίστρια ανέβασε μια selfie στο Instagram, στην οποία ξεχώριζε ένα εντυπωσιακό μονόπετρο.

Μάλιστα και στη πρόσφατη συναυλία της στο Ηράκλειο και στις φωτογραφίες που η ίδια δημοσίευσε φαίνεται να φορά το εντυπωσιακό μονόπετρο.

A post shared by Ιουλία Καλλιμάνη (@iouliakallimani_official)

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