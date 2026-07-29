Καλλιμάνη: Το μονόπετρο που πυροδότησε τις φήμες για το επόμενο βήμα στη ζωή της

Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης.

Η Ιουλία Καλλιμάνη είναι ερωτευμένη και ο άνρθωπος που βρίσκεται διακριτικά στο πλευρό της τα τελευταία χρόνια είναι ο καταξιωμένος μουσικός παραγωγός και δημιουργός, Μιχάλης Τουρατζίδης.

Οι ψίθυροι για μια πιθανή επισημοποίηση της σχέσης τους ξεκίνησαν στα μέσα Ιουνίου, όταν η τραγουδίστρια ανέβασε μια selfie στο Instagram, στην οποία ξεχώριζε ένα εντυπωσιακό μονόπετρο.

Μάλιστα και στη πρόσφατη συναυλία της στο Ηράκλειο και στις φωτογραφίες που η ίδια δημοσίευσε φαίνεται να φορά το εντυπωσιακό μονόπετρο.

Διαβάστε επίσης

Γραμμέλη: Το «καρφί» για τους wannabe παρουσιαστές που δεν αφήνουν τους συνεργάτες τους να μιλήσουν

Η Κατερίνα Παπουτσάκη φωτογραφήθηκε με μαύρο μπικίνι