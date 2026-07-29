Βρύσες: Την Παρασκευή το 2ο Φεστιβάλ Κρηνών με Μαρία Κώττη και Κωστή Αβυσσινό

Το «2ο Φεστιβάλ Κρηνών» φιλοξενείται ταξιδεύει στις Βρύσες την Παρασκευή 31 Ιουλίου 2026 και φιλοξενεί μια ξεχωριστή συναυλία στην πλατεία της Πέρα Βρύσης με τους Μαρία Κώττη και Κωστή Αβυσσινό, στο πλαίσιο των πολιτιστικών δράσεων του Δήμου Αγίου Νικολάου για την ανάδειξη των παραδοσιακών κρηνών.



Με τις ιδιαίτερες ερμηνείες τους και ένα προσεγμένο μουσικό πρόγραμμα, οι καλλιτέχνες υπόσχονται να χαρίσουν στο κοινό μια μαγική βραδιά γεμάτη μελωδίες, κάτω από το φως του καλοκαιρινού ουρανού και δίπλα στο ιστορικό στοιχείο του νερού.



Συμμετέχουν οι μουσικοί : Νίκος Παραουλάκης, Μανώλης Κανακάκης, Αστέρης Βαρβέρης.



Χώρος : Πλατεία Πέρα Βρύσης στις Βρύσες Μεραμβέλλου



Ώρα : 21:00



Οργάνωση : Δήμος Αγίου Νικολάου



Συνδιοργάνωση : Περιφέρεια Κρήτης – Δημοτική Κοινότητα / Πολιτιστικός Σύλλογος Βρυσών

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