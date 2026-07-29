Καστρί Βιάννου: "Βεντέμα στη θάλασσα" - Γιορτή πολιτισμού και παράδοσης δίπλα στο κύμα

Το παραθαλάσσιο Καστρί Βιάννου ετοιμάζεται και φέτος να φιλοξενήσει το 4ο Φεστιβάλ «Βεντέμα στη θάλασσα» που ξεκινά την 1η Αυγούστου.

Μια ξεχωριστή διοργάνωση που έχει πλέον καθιερωθεί ως σημείο συνάντησης της Παράδοσης και του Πολιτισμού και η οποία διοργανώνεται από τον Πολιτιστικό Σύλλογο Καστρίου «Η Φλέγα», με τη στήριξη του Δήμου Βιάννου.

Το φεστιβάλ λαμβάνει χώρα στο όμορφο λιμανάκι του Καστρίου, όπου οι επισκέπτες θα έχουν την ευκαιρία να διασκεδάσουν δίπλα στη θάλασσα με βραδιές ελληνικού κινηματογράφου και θεάτρου, καντάδα κατά μήκος της παραλίας του Κερατόκαμπου, μουσικές βραδιές, επίδειξη ζωγραφικής και βραδιά γέλιου με τον Στάθη Μονιάκη.

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Μουσικές εκδηλώσεις, δημιουργικές δραστηριότητες, πολιτιστικά δρώμενα και δράσεις που αναδεικνύουν την Παράδοση και ένα από τα βασικά χαρακτηριστικά της περιοχής μας, τη φιλοξενία, προσφέροντας εμπειρίες για όλη την οικογένεια που συμβάλλουν στην τουριστική και πολιτιστική ανάπτυξη του Νότου.

Με αφορμή το φεστιβάλ ο Δήμαρχος Βιάννου κ. Παύλος Μπαριτάκης δήλωσε:

«Το Φεστιβάλ "Βεντέμα" αποτελεί μια γιορτή που εκφράζει τον χαρακτήρα και τις αξίες του τόπου μας. Ταυτόχρονα είναι μια ακόμη αφορμή για να αναδείξουμε τον πολιτιστικό πλούτο της βιαννίτικης κοινωνίας και να παρουσιάσουμε στους επισκέπτες τη γνήσια κρητική φιλοξενία.

Καλώ όλους τους δημότες αλλά και τους επισκέπτες της περιοχής να συμμετάσχουν σε αυτή τη μεγάλη γιορτή, να διασκεδάσουν και να γίνουν μέρος μιας διοργάνωσης που χρόνο με τον χρόνο μεγαλώνει, έχοντας καθιερωθεί ως ένας από τους σημαντικούς θεσμούς για το Δήμο Βιάννου»

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