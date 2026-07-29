ΤΕΤ.29 Ιου 2026 19:46
radio icon100.6 FM KnossosFM
radio icon101.5 FM Ράδιο Κρήτη
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Mπάσκετ: Πήρε Ρουκουνάκη η Αναγέννηση

roykoynakis
clock 17:51 | 29/07/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης.
Add ekriti.gr on Google

Η Αναγέννηση ανακοινώνει την έναρξη της συνεργασίας της με τον Ευάγγελο Karlstad Ρουκουνάκη.

Ο 22χρονος guard έκανε τα πρώτα του μπασκετικά βήματα στην Πεδιάδα Α.Ο.Χ., όπου αγωνίστηκε από το 2011 έως το 2020, πριν μετακομίσει στη Θεσσαλονίκη για να συνεχίσει την αγωνιστική και μπασκετική του εξέλιξη.

Ακολούθησαν δύο ιδιαίτερα παραγωγικά χρόνια στη ΧΑΝΘ, με συμμετοχές τόσο στο εφηβικό όσο και στο ανδρικό τμήμα στη NL1, ενώ το 2023 συμμετείχε με την Κ21 της ομάδας στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα. Στη συνέχεια αγωνίστηκε διαδοχικά με τον Μακεδονικό, την Αρετσού Καλαμαριάς και τον Α.Σ. Πανόραμα, αποκτώντας πολύτιμες εμπειρίες και σταθερή παρουσία στις εθνικές κατηγορίες.

“Η επιστροφή του στην Κρήτη σηματοδοτεί ένα νέο κεφάλαιο στην καριέρα του. Με ταχύτητα, ενέργεια και τη δυνατότητα να αγωνιστεί τόσο ως point guard όσο και ως shooting guard, έρχεται να ενισχύσει την περιφερειακή γραμμή της Αναγέννησης ενόψει της νέας αγωνιστικής περιόδου.

Evangelos Karlstad Roukounakis, καλώς ήρθες στην Αναγέννηση. Ευχόμαστε υγεία και κάθε επιτυχία με τα πράσινα.”αναφέρει ανακοίνωση του συλλόγου.

google news icon

Ακολουθήστε το ekriti.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις για την Κρήτη και όχι μόνο.

Αναγέννηση Μπάσκετ
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Όλες οι ειδήσεις
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ
Ράδιο Κρήτη © | 2013 -2026 ekriti.gr Όροι Χρήσης | Ταυτότητα Designed by Cloudevo, developed by Pixelthis