Mπάσκετ: Πήρε Ρουκουνάκη η Αναγέννηση

Η Αναγέννηση ανακοινώνει την έναρξη της συνεργασίας της με τον Ευάγγελο Karlstad Ρουκουνάκη.

Ο 22χρονος guard έκανε τα πρώτα του μπασκετικά βήματα στην Πεδιάδα Α.Ο.Χ., όπου αγωνίστηκε από το 2011 έως το 2020, πριν μετακομίσει στη Θεσσαλονίκη για να συνεχίσει την αγωνιστική και μπασκετική του εξέλιξη.

Ακολούθησαν δύο ιδιαίτερα παραγωγικά χρόνια στη ΧΑΝΘ, με συμμετοχές τόσο στο εφηβικό όσο και στο ανδρικό τμήμα στη NL1, ενώ το 2023 συμμετείχε με την Κ21 της ομάδας στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα. Στη συνέχεια αγωνίστηκε διαδοχικά με τον Μακεδονικό, την Αρετσού Καλαμαριάς και τον Α.Σ. Πανόραμα, αποκτώντας πολύτιμες εμπειρίες και σταθερή παρουσία στις εθνικές κατηγορίες.

“Η επιστροφή του στην Κρήτη σηματοδοτεί ένα νέο κεφάλαιο στην καριέρα του. Με ταχύτητα, ενέργεια και τη δυνατότητα να αγωνιστεί τόσο ως point guard όσο και ως shooting guard, έρχεται να ενισχύσει την περιφερειακή γραμμή της Αναγέννησης ενόψει της νέας αγωνιστικής περιόδου.

Evangelos Karlstad Roukounakis, καλώς ήρθες στην Αναγέννηση. Ευχόμαστε υγεία και κάθε επιτυχία με τα πράσινα.”αναφέρει ανακοίνωση του συλλόγου.