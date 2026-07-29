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ΕΛΛΑΔΑ

Λέσβος: Μεγάλη φωτιά σε παλιά χωματερή – Στο σημείο 112 και εναέρια μέσα

πυροσβεστικο ελικοπτερο
clock 17:27 | 29/07/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται μεγάλη επιχείρηση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας στη Λέσβο, μετά από πυρκαγιά που ξέσπασε το μεσημέρι της Τετάρτης στην παλιά χωματερή Πλωμαρίου, στην περιοχή πάνω από τις Μηλιές.

Λόγω της κρισιμότητας της κατάστασης και των ισχυρών ανέμων που πνέουν στην περιοχή, ενεργοποιήθηκε το μήνυμα από το 112

, καλώντας τους κατοίκους και τους επισκέπτες της ευρύτερης περιοχής του Πλωμαρίου να παραμείνουν σε ετοιμότητα και να ακολουθούν τις οδηγίες των αρχών.

Μάχη με τις φλόγες σε δύο μέτωπα

Η φωτιά, η οποία εκδηλώθηκε γύρω στις 14:00, καίει ξερά χόρτα, απορρίμματα, ελαιόδεντρα και πεύκα στις θέσεις «Καρουλιά» και «Χαλκιέλια».

Για την κατάσβεση της πυρκαγιάς έχει κινητοποιηθεί ισχυρή επίγεια και εναέρια δύναμη.

Πιο συγκεκριμένα, στο σημείο επιχειρούν:

24 πυροσβέστες

με 5 οχήματα

.

2 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων

της 12ης ΕΜΟΔΕ.

3 ελικόπτερα

που πραγματοποιούν συνεχείς ρίψεις νερού από αέρος.

Στο έργο της κατάσβεσης συνδράμουν ενεργά υδροφόρες και μηχανήματα έργου του Δήμου Μυτιλήνης

.

Σε επιφυλακή το νησί

Σημειώνεται ότι για τη σημερινή ημέρα, η Λέσβος βρίσκεται στον χάρτη επικινδυνότητας της Πολιτικής Προστασίας με πολύ υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς (Κατηγορία 4)

, γεγονός που καθιστά την άμεση οριοθέτηση του μετώπου επιτακτική, προκειμένου να μην απειληθούν κατοικημένες περιοχές.

Οι δυνάμεις ασφαλείας παραμένουν στο σημείο, ενώ η εξέλιξη της πυρκαγιάς παρακολουθείται στενά από την Πολιτική Προστασία.

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