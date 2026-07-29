Επικίνδυνη φωτιά στο Ρέθυμνο: Μήνυμα 112 για εκκένωση σε Μέλαμπες, Σαχτούρια και Κρύα Βρύση

Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης έχει τεθεί το νότιο Ρέθυμνο, καθώς μια μεγάλη και ανεξέλεγκτη πυρκαγιά μαίνεται στην περιοχή του Αγίου Βασιλείου, αναγκάζοντας τις αρχές να διατάξουν την άμεση εκκένωση τριών οικισμών.

Το μήνυμα από το 112 ήχησε στα κινητά τηλέφωνα των κατοίκων νωρίτερα το μεσημέρι της Τετάρτης, καλώντας όσους βρίσκονται στις Μέλαμπες, τα Σαχτούρια και την Κρύα Βρύση να εγκαταλείψουν αμέσως τις εστίες τους.

Σύμφωνα με τις οδηγίες της Πολιτικής Προστασίας, η διαφυγή των πολιτών από τα Σαχτούρια και τις Μέλαμπες κατευθύνεται με ασφάλεια προς την Αγία Γαλήνη.

Τρία πύρινα μέτωπα και άνεμοι 7 μποφόρ

Η φωτιά εκδηλώθηκε κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες σε περιοχή με χαμηλή βλάστηση στην Κρύα Βρύση. Οι εξαιρετικά δυσμενείς καιρικές συνθήκες, με τους θυελλώδεις ανέμους να αγγίζουν τοπικά τα 7 μποφόρ, προκάλεσαν την αστραπιαία επέκταση της πυρκαγιάς.

Αυτή τη στιγμή, η φωτιά έχει διασπαστεί σε τρία κύρια μέτωπα, τα οποία κινούνται απειλητικά προς την πλευρά των Σαχτουρίων.

Γιγαντιαία κινητοποίηση των δυνάμεων κατάσβεσης

Στο σημείο επιχειρεί μια πολύ μεγάλη δύναμη της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, η οποία ενισχύεται συνεχώς.

Στο έργο της κατάσβεσης επιχειρούν πλέον 125 πυροσβέστες, με έξι ομάδες πεζοπόρων της 3ης και της 19ης ΕΜΟΔΕ, 27 πυροσβεστικά οχήματα, ενώ για την αεροπυρόσβεση έχουν κινητοποιηθεί, προκειμένου να επιχειρούν περιοδικά, τέσσερα ελικόπτερα και τέσσερα αεροσκάφη. Παράλληλα, στο έργο της κατάσβεσης συνδράμουν υδροφόρες και μηχάνημα έργου του Δήμου Αγίου Βασιλείου.

Καθ' όλη τη διάρκεια της επιχείρησης, το ΕΣΚΕΔΙΚ λαμβάνει συνεχή εικόνα από drone με θερμική και οπτική κάμερα, προκειμένου να παρακολουθεί την εξέλιξη της πυρκαγιάς και να συντονίζει τις επίγειες και εναέριες δυνάμεις.

Οι αρχές απευθύνουν έκκληση σε όλους τους πολίτες και τους τουρίστες που κινούνται στο οδικό δίκτυο της περιοχής να συμμορφώνονται απόλυτα με τις υποδείξεις της Αστυνομίας και της Πυροσβεστικής, ώστε να μην παρεμποδίζεται η κίνηση των πυροσβεστικών οχημάτων.

Η νύχτα προβλέπεται δύσκολη για το νότιο Ρέθυμνο, με τις δυνάμεις να δίνουν μάχη με τον χρόνο και τους ανέμους.

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