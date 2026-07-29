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ΚΡΗΤΗ

Ιεράπετρα: Φωτιά κοντά στις Μάλλες – Μεγάλη κινητοποίηση της πυροσβεστικής

Πυροσβεστική Υπηρεσία
clock 15:57 | 29/07/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Φωτιά ξέσπασε το απόγευμα της Τετάρτης (29/7) σε περιοχή κοντά στις Μάλλες Ιεράπετρας.

Στο σημείο σπεύδουν ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής με πέντε οχήματα και δέκα άτομα πλήρωμα.

Υπενθυμίζουμε πως σήμερα (29/7) αλλά και αύριο (30/7) η Κρήτη είναι σε καθεστώς υψηλού κινδύνου για πυρκαγιά.

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Ωστόσο οι Αρχές επιχειρούν ταυτόχρονα σε δύο ακόμη μεγάλα μέτωπα, στο Μορόνι Ηρακλείου και στη Νέα Κρύα Βρύση Ρεθύμνου. Οι ισχυροί άνεμοι και οι υψηλές θερμοκρασίες που επικρατούν στο νησί δυσχεραίνουν σημαντικά το έργο της πυρόσβεσης.

Η Πολιτική Προστασία, λόγω του αυξημένου κινδύνου εκδήλωσης πυρκαγιών, έχει ήδη προχωρήσει στην ενεργοποίηση της υπηρεσίας επειγουσών ειδοποιήσεων 112.

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