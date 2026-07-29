"Θαύμα" στην παραλία – Ναυαγοσώστες επανέφεραν στη ζωή 12χρονο με ΚΑΡΠΑ

Συναγερμός σήμανε το πρωί στην παραλία της Χανιώτης στη Χαλκιδική, όταν ένα 12χρονο αγόρι από τη Σερβία κινδύνευσε με πνιγμό.

Η άμεση και υποδειγματική επέμβαση των ναυαγοσωστών, σε συνδυασμό με την κινητοποίηση των διασωστών, απέτρεψε μια βέβαιη τραγωδία, μετατρέποντας το περιστατικό σε μια επιχείρηση ζωής με αίσιο τέλος.

Το περιστατικό σημειώθηκε γύρω στις 11:00 το πρωί, όταν το παιδί ανασύρθηκε από τη θάλασσα χωρίς να διατηρεί τις αισθήσεις του. Στο σημείο έσπευσαν αμέσως δύο ναυαγοσώστες, οι οποίοι ξεκίνησαν αμέσως τη διαδικασία καρδιοαναπνευστικής αναζωογόνησης (ΚΑΡΠΑ).

Χάρη στην ψυχραιμία και την επαγγελματική τους κατάρτιση, οι ναυαγοσώστες κατάφεραν να επαναφέρουν και να σταθεροποιήσουν τον 12χρονο, κερδίζοντας τα κρίσιμα πρώτα λεπτά για τη ζωή του.

Κινητοποίηση των αρχών και διακομιδή

Παράλληλα με τις πρώτες βοήθειες, ενημερώθηκε το Λιμεναρχείο και εκλήθη το ΕΚΑΒ. Η ανταπόκριση των διασωστών ήταν ακαριαία, καθώς στο σημείο έφτασε τόσο μοτοσυκλέτα άμεσης επέμβασης όσο και ασθενοφόρο.Ο 12χρονος μεταφέρθηκε αρχικά στο Κέντρο Υγείας Κασσανδρίας για την παροχή των πρώτων σταθεροποιητικών φροντίδων.

Στη συνέχεια, κρίθηκε απαραίτητη η προληπτική διακομιδή του στο νοσοκομείο «Ιπποκράτειο» της Θεσσαλονίκης, όπου και νοσηλεύεται εκτός κινδύνου.

«Μια άψογη ομαδική συνεργασία»

Η συγκλονιστική προσπάθεια των διασωστών αποτυπώνεται και στα λόγια των ανθρώπων που βρέθηκαν στην πρώτη γραμμή. Σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο εθελοντής διασώστης Ιωάννης Θ. Κολοκυθάς έκανε λόγο για ένα πραγματικό «θαύμα».

«Αυτή τη φορά ο δωδεκάχρονος γλυκύτατος πιτσιρικάς τη γλίτωσε στην κυριολεξία έπειτα από μία άψογη ομαδική συνεργασία, η οποία είχε την καλύτερη κατάληξη και σκόρπισε χαρά σε όλο τον κόσμο», σημείωσε χαρακτηριστικά.

Το περιστατικό υπενθυμίζει για ακόμα μια φορά τη μέγιστη σημασία της παρουσίας οργανωμένων ναυαγοσωστικών πύργων στις πολυσύχναστες παραλίες, καθώς και την αξία της γνώσης βασικών αρχών πρώτων βοηθειών από τους πολίτες.

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