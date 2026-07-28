Κρήτη - τουρισμός: Πολλοί επισκέπτες, νέες τάσεις - Εκατοντάδες περιμένουν να μπουν στην Κνωσό

Θετικά είναι τα μηνύματα για τη φετινήτουριστική περίοδο στην Κρήτη, καθώς η τουριστική κίνηση κινείται σε υψηλά επίπεδα, με τους επαγγελματίες του κλάδου να εκτιμούν ότι το 2026 θα αποτελέσει μία ακόμη ιδιαίτερα δυνατή χρονιά για το νησί. Ωστόσο, όπως επισημαίνουν, οι αυξημένες αφίξεις δεν μεταφράζονται απαραίτητα και σε αντίστοιχη αύξηση των εσόδων, καθώς οι συνήθειες των επισκεπτών έχουν αλλάξει σημαντικά.

Μιλώντας στο Ράδιο Κρήτη και στον Γιώργο Ι. Παπαδάκη, ο πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Διευθυντών Ξενοδοχείων, Γιώργος Πελεκανάκης, χαρακτήρισε θετική την πορεία του τουρισμού, σημειώνοντας ότι τα στοιχεία δείχνουν αυξημένη επισκεψιμότητα. Όπως ανέφερε, πλέον καταγράφονται περισσότερες διαμονές σε καταλύματα τύπου Airbnb απ’ ό,τι στα ξενοδοχεία, γεγονός που εξηγεί και την αυξημένη παρουσία επισκεπτών μέσα στις πόλεις και στις γύρω περιοχές.

Image

Ο ίδιος τόνισε ότι οι καταναλωτικές συνήθειες έχουν διαφοροποιηθεί τα τελευταία χρόνια, καθώς αρκετοί επισκέπτες επιλέγουν ακόμη και ακριβότερα καταλύματα, ενώ όσοι διαμένουν σε ξενοδοχεία βγαίνουν λιγότερο συχνά εκτός αυτών, αφού οι ξενοδοχειακές μονάδες προσφέρουν πλέον πληθώρα υπηρεσιών, αλλά και επιλογές κρητικής κουζίνας. Αναφερόμενος στις πληρότητες, είπε ότι υπάρχουν μονάδες που λειτουργούν με 100% πληρότητα και άλλες με περίπου 80%, επισημαίνοντας ότι ακόμη και αυτό το ποσοστό, υπό φυσιολογικές συνθήκες, θα έπρεπε να είναι υψηλότερο.

Image

Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρέθεσε, στην Κρήτη υπάρχουν περίπου 210.000 ξενοδοχειακές κλίνες, 220.000 κλίνες σε καταλύματα Airbnb και ακόμη 120.000 κλίνες σε ενοικιαζόμενα δωμάτια, γεγονός που, όπως είπε, διαχέει τους επισκέπτες σε ολόκληρο το νησί.

Την ίδια ώρα, ιδιαίτερα αυξημένη είναι η επισκεψιμότητα και στον Αρχαιολογικό Χώρο της Κνωσού. Ο Ανδρέας Μιχελακάκης, υπεύθυνος διαχείρισης των εισιτηρίων, ανέφερε στο Ράδιο Κρήτη ότι στις 25 Ιουλίου καταγράφηκε νέο ημερήσιο ρεκόρ, με 8.200 εισιτήρια, όταν ο μέσος ημερήσιος όρος κυμαίνεται μεταξύ 4.000 και 5.000 επισκεπτών.

Image

(Σημερινή εικόνα έξω από την Κνωσό με εκατοντάδες επισκέπτες να περιμένουν να μπουν)

Όπως είπε, ήδη από τον Μάιο και τον Ιούνιο παρατηρήθηκε σημαντική αύξηση της επισκεψιμότητας, με τον Μάιο να καταγράφει περίπου 130.000 επισκέπτες έναντι 115.000 την αντίστοιχη περσινή περίοδο και τον Ιούνιο 160.000 έναντι 120.000 το 2025.Παρά τη μεγάλη προσέλευση, ο κ. Μιχελακάκης επισήμανε ότι η αγοραστική δύναμη των επισκεπτών εμφανίζεται μειωμένη.

Όπως ανέφερε, ακόμη και στα καταστήματα που λειτουργούν εντός του αρχαιολογικού χώρου, η κατανάλωση κινείται χαμηλότερα σε σχέση με πέρυσι, ενώ μόνο τον Ιούλιο καταγράφηκε πτώση της τάξεως του 10% έως 15%.Από την πλευρά του, ο πρώην πρόεδρος της Ένωσης Ξενοδόχων Νομού Ρεθύμνης, Μανόλης Τσακαλάκης, εκτίμησε ότι η φετινή χρονιά θα καταγράψει τις περισσότερες αφίξεις επισκεπτών, διευκρίνισε όμως ότι το πραγματικό μέγεθος της επιτυχίας θα κριθεί από τις διανυκτερεύσεις και τα έσοδα των ξενοδοχειακών επιχειρήσεων.

Image

Αναφέρθηκε ακόμη στις αβεβαιότητες που προκαλούν οι πολεμικές συγκρούσεις και οι συνεχείς μεταβολές στο ενεργειακό κόστος, παράγοντες που επηρεάζουν τόσο τις επιχειρήσεις όσο και τη δυνατότητα των επισκεπτών να αυξήσουν τις δαπάνες τους. Κλείνοντας, ο κ. Τσακαλάκης εξέφρασε την αισιοδοξία ότι η Κρήτη πλησιάζει σταδιακά τον στόχο της επιμήκυνσης της τουριστικής περιόδου.

Όπως χαρακτηριστικά ανέφερε, το όραμα ενός τουρισμού που θα διαρκεί σχεδόν ολόκληρο τον χρόνο αρχίζει να γίνεται πραγματικότητα, σημειώνοντας ότι ακόμη και αν το 10% των ξενοδοχειακών κλινών παραμένει ανοιχτό κατά τους χειμερινούς μήνες, αυτό αποτελεί σημαντικό κέρδος για τον τουρισμό και την τοπική οικονομία.

Διαβάστε επίσης:

Τραγωδία στα Μάλια: Νεκρός 26χρονος οδηγός μηχανής

Φυλακές Αλικαρνασσού: Ασφυκτική η κατάσταση - "Δεν πάει" άλλο λένε οι σωφρονιστικοί

Κρήτη: Στο νοσοκομείο η κόρη, με χειροπέδες η μητέρα

Κρήτη: Οι διάλογοι - σοκ της μαφίας των ιατροδικαστικών εκθέσεων πριν από τις απολογίες

Τραγωδία στα Μάλια: Νεκρός 26χρονος οδηγός μηχανής