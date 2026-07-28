Ο Χουρδάκης στην Κοινοβουλευτική Ομάδα του ΠΑΣΟΚ – Στους 33 οι βουλευτές

Ακόμη ένα κοινοβουλευτικό «λιθαράκι» στην προσπάθεια διεύρυνσης της Κοινοβουλευτικής του Ομάδας προσθέτει το ΠΑΣΟΚ, καθώς ο ανεξάρτητος βουλευτής Α’ Θεσσαλονίκης, Μιχάλης Χουρδάκης, προσχώρησε επισήμως στο κόμμα, ανεβάζοντας τη δύναμή του στους 33 βουλευτές.

Η προσχώρηση «κλείδωσε» στη συνάντηση που είχε με τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ, Νίκο Ανδρουλάκη, στο γραφείο του στη Βουλή, με τον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης να ανακοινώνει ότι ο νέος βουλευτής θα αναλάβει ενεργό ρόλο στην επεξεργασία των προτάσεων του κόμματος για το δημογραφικό.

«Έχει δείξει ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τα ζητήματα του δημογραφικού, γι’ αυτό και θα βοηθήσει να κάνουμε ακόμη καλύτερο τον προγραμματικό μας λόγο και το σχέδιό μας για αυτό το κορυφαίο ζήτημα», ανέφερε ο Νίκος Ανδρουλάκης, επισημαίνοντας ότι το ΠΑΣΟΚ θα εμπλουτίσει τις θέσεις του μετά τη ΔΕΘ. Παράλληλα, έστειλε πολιτικό μήνυμα απέναντι στην κυβέρνηση, τονίζοντας πως «ενώνουμε τις δυνάμεις μας για την πολιτική αλλαγή που έχει ανάγκη ο τόπος, απέναντι στη διαφθορά, την αναξιοκρατία και τις χαμένες ευκαιρίες της Νέας Δημοκρατίας», υποστηρίζοντας ότι η χώρα δεν μπορεί να συνεχίσει «στην ίδια πορεία φθοράς».

Από την πλευρά του, ο Μιχάλης Χουρδάκης χαρακτήρισε την ένταξή του στο ΠΑΣΟΚ «συνειδητή πολιτική επιλογή», υπογραμμίζοντας ότι η χώρα χρειάζεται «μία σοβαρή, αξιόπιστη και εναλλακτική επιλογή διακυβέρνησης». Όπως είπε, στόχος του είναι να συμβάλει με την πολιτική και ακαδημαϊκή του εμπειρία στην περαιτέρω τεκμηρίωση του προγράμματος του κόμματος, καταλήγοντας πως «ήρθα εδώ για να εργαστώ και να συνεργαστώ σε ό,τι χρειάζεται».

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