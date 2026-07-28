Δήμος Μίνωα Πεδιάδος: Δωρεάν κτηνιατρική δράση για ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και κτηνοτρόφους

Ο Δήμος Μινώα Πεδιάδας, σε συνεργασία με τη Zero Stray Pawject και την Arche Noah Kreta, διοργανώνει δωρεάν κτηνιατρική δράση από την Παρασκευή 31 Ιουλίου έως και την Τρίτη 4 Αυγούστου, με στόχο την προστασία της υγείας των ζώων συντροφιάς, την ενίσχυση της υπεύθυνης ιδιοκτησίας και τη στήριξη των δημοτών που έχουν πραγματική ανάγκη.

Η δράση απευθύνεται σε ευάλωτες κοινωνικές ομάδες, καθώς και στους κτηνοτρόφους του Δήμου, οι οποίοι διατηρούν ποιμενικούς σκύλους που αποτελούν πολύτιμους συνεργάτες στην καθημερινή τους εργασία.

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Έμφαση στον εμβολιασμό

Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται στον εμβολιασμό των σκύλων, καθώς αποτελεί το σημαντικότερο μέτρο πρόληψης απέναντι σε σοβαρά λοιμώδη νοσήματα που μπορούν να θέσουν σε κίνδυνο την υγεία ή ακόμη και τη ζωή τους.

Η πρόληψη μέσω του εμβολιασμού προστατεύει όχι μόνο το κάθε ζώο ξεχωριστά, αλλά και τον συνολικό πληθυσμό των ζώων της περιοχής, μειώνοντας σημαντικά την εξάπλωση επικίνδυνων ασθενειών. Για τους κτηνοτρόφους, οι υγιείς σκύλοι αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της καθημερινής τους δραστηριότητας και η προστασία τους είναι ζωτικής σημασίας.

Οι δωρεάν υπηρεσίες περιλαμβάνουν:

Κτηνιατρική κλινική εξέταση.

Εμβολιασμό των ζώων.

Ηλεκτρονική σήμανση (microchip).

Λήψη δείγματος γενετικού υλικού (DNA), όπου προβλέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία.

Αποπαρασίτωση.

Στειρώσεις, όπου ενδείκνυνται και κατόπιν κτηνιατρικής αξιολόγησης.

Συμβουλευτική και ενημέρωση των ιδιοκτητών για την ορθή φροντίδα και την υπεύθυνη διαχείριση των ζώων συντροφιάς.

Η δράση δίνει παράλληλα τη δυνατότητα στους ιδιοκτήτες να συμμορφωθούν με τις υποχρεώσεις που προβλέπει η ισχύουσα νομοθεσία σχετικά με τη σήμανση και τη λήψη δείγματος DNA, χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση.

Ο Δήμος Μινώα Πεδιάδας καλεί όλους τους δικαιούχους να αξιοποιήσουν αυτή τη σημαντική πρωτοβουλία, προσφέροντας στα ζώα τους την απαραίτητη προληπτική φροντίδα και συμβάλλοντας στη διατήρηση της υγείας και της ευζωίας τους.

Η προστασία των ζώων είναι ευθύνη όλων μας. Με τον εμβολιασμό, την πρόληψη, την ηλεκτρονική σήμανση, τη λήψη DNA και την υπεύθυνη ιδιοκτησία δημιουργούμε ασφαλέστερες συνθήκες τόσο για τα ζώα όσο και για την τοπική κοινωνία. Η συμμετοχή στη δράση είναι δωρεάν και πραγματοποιείται κατόπιν προγραμματισμού από τον Δήμο Μινώα Πεδιάδας.

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