Κακοσαίος: «Είχα ένα θέμα με τη φωνή μου, μπαίνω στο καμαρίνι, κλείνομαι στην τουαλέτα και βάζω τα κλάματα»

Ο Γιώργος Κακοσαίος βρέθηκε καλεσμένος στην εκπομπή After Dark και αποκάλυψε πως την τελευταία φορά που έκλαψε και απάντησε για το περιστατικό με τη φωνή του πως υπήρξαν αρχικά μερικά συμπτώματα που τον ανησύχησαν.

«Είχα ένα θέμα με τη φωνή μου πέρυσι το καλοκαίρι. Είχε ξεκινήσει από τον χειμώνα και το καλοκαίρι έγινε ακόμα χειρότερο.

Δεν ξέρω αν έχεις ακουστά τα κοκοράκια. Δεν ήξερα από τι είναι. Είχα πάει σε γιατρούς και δεν μου έβρισκαν τίποτα. Ήταν ψυχολογικό, γιατί έχουν εξαφανιστεί πλέον. Το περασμένο καλοκαίρι δεν άντεξα κάποια στιγμή, γυρνάω από το πρώτο μου πρόγραμμα στο Fantasia που ήμουν με τον Πάνο Κιάμο, μπαίνω στο καμαρίνι και κλείνομαι στην τουαλέτα. Δεν ήθελα να δω κανένα και τίποτα και βάζω τα κλάματα. Αυτό το θυμάμαι ακόμα και τώρα, αλλά γενικά συγκινούμαι εύκολα. Σε ταινίες δεν θα κλάψω, αλλά θα συγκινηθώ», εξομολογήθηκε.

«Ήταν άσχημη περίοδος για εμένα. Μετά το κλάμα δεν λύθηκε το πρόβλημά μου, έγινε με άλλες ενέργειες που έκανα.

Προσευχές στον Θεό, στην Παναγίτσα και σιγά σιγά προσπάθησα να αλλάξω διάθεση. Σίγουρα ήταν το άγχος μου. Όταν ξεκίνησα το μαγαζί, στο Lux, σιγά σιγά άρχισαν να εξαφανίζονται τα κοκοράκια. Όταν ένιωσα καλά», σύμπλήρωσε.

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