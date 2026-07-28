Πούμουκελ: Γνωρίστε το μικρότερο άλογο στον κόσμο (βίντεο)

Με ύψος μόλις 52,6 εκατοστά, ο Πούμουκελ από τη Γερμανία κατέχει πλέον το Ρεκόρ Γκίνες ως το πιο κοντό αρσενικό άλογο στον κόσμο. Πρόκειται για ένα πόνι Σέτλαντ, του οποίου το ασυνήθιστα μικρό μέγεθος οφείλεται σε μια σπάνια φυσική γενετική ιδιαιτερότητα και όχι σε επιλεκτική αναπαραγωγή.

Παρά το μικρό του ανάστημα, ο Πούμουκελ έχει έναν ξεχωριστό ρόλο. Έχει εκπαιδευτεί ως άλογο θεραπείας και επισκέπτεται σχολεία, γηροκομεία και δομές για άτομα με αναπηρίες, προσφέροντας χαρά και συντροφιά. Σύμφωνα με την ιδιοκτήτριά του, Καρόλα Βάιντεμαν, είναι ιδιαίτερα ήρεμος, κοινωνικός και απολαμβάνει την επαφή με τους ανθρώπους, ειδικά με τα παιδιά.

Η Καρόλα θυμάται πως όταν τον είδε για πρώτη φορά δεν πίστευε στα μάτια της, καθώς σε ηλικία μόλις πέντε μηνών είχε ύψος μόλις 47 εκατοστά.

Σήμερα, αν και είναι σημαντικά μικρότερος από ένα συνηθισμένο πόνι Σέτλαντ, οι κτηνίατροι επιβεβαιώνουν ότι είναι απολύτως υγιής, με φυσιολογική ανάπτυξη και χωρίς προβλήματα που σχετίζονται με το ιδιαίτερο μέγεθός του.

Μπορεί να είναι το μικρότερο άλογο του κόσμου, όμως η προσωπικότητα και η προσφορά του στους ανθρώπους είναι πραγματικά... μεγάλες.

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