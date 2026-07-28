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ΚΟΣΜΟΣ

Ισχυρός σεισμός 7,1 Ρίχτερ στην Ιαπωνία - Προειδοποίηση για τσουνάμι

σεισμογράφος
clock 12:07 | 28/07/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Μεγασεισμός μεγέθους 7,1 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ, με βάση τις πρώτες εκτιμήσεις, συγκλόνισε την Ιαπωνία σήμερα Τρίτη (28/7). Σύμφωνα με την Μετεωρολογική Υπηρεσίας της χώρας (JMA), το επίκεντρο του σεισμού ήταν στην επαρχία Κουμαμότο. Μάλιστα, εκδόθηκε προειδοποίηση για τσουνάμι ύψους ενός μέτρου.

Τα βίντεο που κυκλοφορούν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης αποτυπώνουν τις δραματικές στιγμές της ισχυρότατης δόνησης.

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