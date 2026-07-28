Ισχυρός σεισμός 7,1 Ρίχτερ στην Ιαπωνία - Προειδοποίηση για τσουνάμι

Μεγασεισμός μεγέθους 7,1 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ, με βάση τις πρώτες εκτιμήσεις, συγκλόνισε την Ιαπωνία σήμερα Τρίτη (28/7). Σύμφωνα με την Μετεωρολογική Υπηρεσίας της χώρας (JMA), το επίκεντρο του σεισμού ήταν στην επαρχία Κουμαμότο. Μάλιστα, εκδόθηκε προειδοποίηση για τσουνάμι ύψους ενός μέτρου.
Τα βίντεο που κυκλοφορούν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης αποτυπώνουν τις δραματικές στιγμές της ισχυρότατης δόνησης.
WATCH: 7.1 magnitude earthquake hits Japan.pic.twitter.com/OSjIn242V1
— Open Source Intel (@Osint613) July 28, 2026
Η δόνηση έφθασε στο μέγιστο επίπεδο (7) της κλίμακας σεισμικής έντασης («σίντο») της χώρας, που μετρά την ισχύ με την οποία γίνονται αισθητοί οι σεισμοί, διευκρίνισε η JMA.
A few minutes ago: The stone walls of Kumamoto Castle collapsed following a magnitude 7.1 earthquake (地震 ) that struck 4 km southeast of Uki, Kumamoto Prefecture, Japan. pic.twitter.com/PwXwldRmIr
— Weather Monitor (@WeatherMonitors) July 28, 2026
#Breaking
Reuters:
🚨🌊7.1 magnitude earthquake strikes southern Japan, tsunami warning issued #Japan #Eathquake pic.twitter.com/jfQdnjgHYq
— ⚡️🌎 World News 🌐⚡️ (@ferozwala) July 28, 2026
Η ιαπωνική κυβέρνηση εξέδωσε έκτακτες προειδοποιήσεις για σεισμό για τις επαρχίες Κουμαμότο, Ναγκασάκι, Καγκοσίμα, Φουκουόκα, Σάγκα, Όιτα και Μιγιαζάκι, όλες στο νησί Κιούσου της νότιας Ιαπωνίας.
Σύμφωνα με το αμερικανικό κέντρο προειδοποίησης για τσουνάμι στον Ειρηνικό (PTWC) , δεν υπάρχει κίνδυνος για τσουνάμι στη Χαβάι και την Αμερικανική Σαμόα, μετά τον σεισμό στην Ιαπωνία.
Η Ιαπωνία είναι μια από τις πλέον σεισμογενείς χώρες στον κόσμο, με μια σεισμική δόνηση να καταγράφεται τουλάχιστον κάθε πέντε λεπτά.
Η εταιρία ηλεκτροδότησης Kyushu Electric Power ανακοίνωσε ότι δεν υπάρχουν αναφορές για προβλήματα στους πυρηνικούς σταθμούς παραγωγής ενέργειας Σεντάι και Γκενκάι μετά τον σεισμό. Η εταιρία σιδηροδρόμων JR Kyushu δήλωσε ότι ανέστειλε τα δρομολόγιά της.
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