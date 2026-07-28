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ΕΛΛΑΔΑ

Συνεχίζεται κανονικά η δίκη για τα Τέμπη – Απορρίφθηκαν τα αιτήματα για αναβολή

ΤΕΜΠΗ
clock 10:27 | 28/07/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Ομόφωνα απέρριψε η έδρα του τριμελούς εφετείου Κακουργημάτων Λάρισας όλα τα αιτήματα για αναβολή ή αναστολή της δίκης για τη σιδηροδρομική τραγωδία στα Τέμπη, κατά την 25η δικάσιμο, την τελευταία πριν από τη διακοπή του Αυγούστου.

Συγκεκριμένα, το δικαστήριο απέρριψε:

– Το αίτημα υποβολής προδικαστικού ερωτήματος στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

– Την ένσταση απαραδέκτου της ποινικής δίωξης λόγω δεδικασμένου,

– Την ένσταση ακυρότητας της ασκηθείσας ποινικής δίωξης σε βάρος του 30ού κατηγορουμένου, κατ’ άρθρο 171 παρ. 1 περ. β’ του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας,

– Το αίτημα να κηρυχθεί απαράδεκτη η ποινική δίωξη λόγω εκκρεμοδικίας,

– Τις ενστάσεις ακυρότητας του κλητηρίου θεσπίσματος, που υπέβαλαν τόσο η υποστήριξη της κατηγορίας όσο και οι κατηγορούμενοι,

– Το αίτημα αναβολής ή αναστολής της δίκης κατ’ εφαρμογή του άρθρου 59 του Ποινικού Κώδικα.

Υπενθυμίζεται ότι αρνητική ήταν και η πρόταση της εισαγγελέως επί όλων των παραπάνω αιτημάτων. Έτσι, η δίκη συνεχίζεται κανονικά, με τη σημερινή συνεδρίαση να αποτελεί την τελευταία πριν από τη θερινή διακοπή.

Η διαδικασία συνεχίζεται με την εκφώνηση του κατηγορητηρίου για τους 36 κατηγορουμένους από την εισαγγελέα.

Παρόντες στη σημερινή διαδικασία είναι τέσσερις κατηγορούμενοι: ο Ιωάννης Παληοθόδωρος, ο Σπύρος Πατέρας, ο Απόστολος Τσακίρης και ο Παύλος Κουζής.

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