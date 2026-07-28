ΟΦΗ – Μπρέντα: Δεύτερο φιλικό απόψε στην Ολλανδία για την Κρητική ομάδα

Το δεύτερο φιλικό προετοιμασίας του επί ολλανδικού εδάφους δίνει σήμερα (28/7-20:00) ο ΟΦΗ, αντιμετωπίζοντας τη Μπρέντα σε μια αναμέτρηση που αναμένεται να προσφέρει πολύτιμα συμπεράσματα στο τεχνικό επιτελείο του Χρήστου Κόντη.

Οι Κυπελλούχοι Ελλάδας συνεχίζουν το βασικό στάδιο της προετοιμασίας τους, με στόχο να παρουσιαστούν απόλυτα έτοιμοι στις επίσημες υποχρεώσεις της νέας αγωνιστικής περιόδου. Τα φιλικά παιχνίδια αποτελούν σημαντικό εργαλείο αξιολόγησης, καθώς δίνουν τη δυνατότητα στον Έλληνα τεχνικό να δοκιμάσει πρόσωπα, συστήματα και διαφορετικές συνεργασίες μέσα στον αγωνιστικό χώρο.

Απέναντι στη Μπρέντα, ο ΟΦΗ θα επιδιώξει να παρουσιάσει βελτιωμένη εικόνα τόσο στο δημιουργικό κομμάτι όσο και στην αμυντική λειτουργία, τομείς πυ υστέρησε στο πρωτο φιλικό με την Γκόου Άχεντ Ιγκλς.

Η Μπρέντα

Η NAC Breda συγκαταλέγεται στις παραδοσιακές ομάδες της Ολλανδίας, έχοντας 124 χρόνια ιστορίας. Αν και δεν ανήκει στους συλλόγους που διεκδικούν συστηματικά τίτλους, έχει έντονη παρουσία στο ολλανδικό ποδόσφαιρο. Κατέκτησε το Πρωτάθλημα Ολλανδίας το 1921 και το Κύπελλο Ολλανδίας το 1973.Την περυσινη σεζόν υποβιβάστηκε στη Β' Κατηγορία Ολλανδίας.

Τηλεοπτική μετάδοση

Οι φίλοι του ΟΦΗ θα έχουν τη δυνατότητα να παρακολουθήσουν ζωντανά την αναμέτρηση μέσω του επίσημου καναλιού της ΠΑΕ ΟΦΗ στο YouTube. Η σέντρα του αγώνα είναι προγραμματισμένη για τις 20:00 (ώρα Ελλάδας).

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