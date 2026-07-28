Τραγωδία στα Μάλια: Νεκρός 26χρονος οδηγός μηχανής

Τραγωδία τα ξημερώματα στα Μάλια, με έναν 26χρονο οδηγό μηχανής να χάνει τη ζωή του σε τροχαίο δυστύχημα. Το τροχαίο σημειώθηκε περίπου στις 5:30 το πρωί, όταν, κάτω από άγνωστες μέχρι στιγμής συνθήκες, η μηχανή που οδηγούσε εξετράπη της πορείας της και προσέκρουσε σε τοίχο.

Ο νεαρός άνδρας εντοπίστηκε βαριά τραυματισμένος και χωρίς τις αισθήσεις του. Μεταφέρθηκε άμεσα από το ΕΚΑΒ στο Βενιζέλειο Νοσοκομείο, όμως παρά τις προσπάθειες των γιατρών, υπέκυψε στα τραύματά του.

Την είδηση του θανάτου του επιβεβαίωσε και ο διοικητής του νοσοκομείου, Κώστας Δανδουλάκης μιλώντας στο ekriti.

Το νέο θανατηφόρο τροχαίο έρχεται να προστεθεί στη μακρά λίστα των θυμάτων της ασφάλτου στην Κρήτη, όπου τα στοιχεία για το 2026 προκαλούν έντονο προβληματισμό. Από την αρχή του έτους, μετά και το σημερινό περιστατικό, 23 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους σε τροχαία δυστυχήματα έναντι 15 το αντίστοιχο διάστημα πέρυσι, καταγράφοντας αύξηση που αγγίζει το 47%.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσίασε ο πρόεδρος του Εθελοντικού Συλλόγου Πρόληψης Τροχαίων Ατυχημάτων, Γιάννης Λιονάκης, ιδιαίτερη ανησυχία προκαλεί το γεγονός ότι οκτώ από τα θύματα ήταν κάτω των 25 ετών.

Σε επίπεδο Περιφερειακών Ενοτήτων, το Ηράκλειο καταγράφει τα περισσότερα θύματα με 9 νεκρούς, ακολουθούν τα Χανιά με έξι, το Ρέθυμνο με πέντε και το Λασίθι με τρεις. Από τους συνολικά 22 ανθρώπους που χάθηκαν στον δρόμο, οι 19 ήταν άνδρες και οι τρεις γυναίκες, ενώ πέντε θύματα ήταν ηλικίας άνω των 70 ετών.

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