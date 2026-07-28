Κρήτη: Ελεύθερος με περιοριστικούς όρους και ο ιατροδικαστής

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Ελεύθερος με περιοριστικούς όρους αφέθηκε ο 57χρονος ιατροδικαστής, μετά την ολοκλήρωση της απολογίας του για την υπόθεση στην οποία κατηγορείται για παθητική δωροδοκία.

Η ανακρίτρια και ο εισαγγελέας αποφάσισαν να μην προφυλακιστεί, επιβάλλοντάς του απαγόρευση εξόδου από τη χώρα και χρηματική εγγύηση ύψους 20.000 ευρώ.

Η απολογητική διαδικασία διήρκεσε περισσότερες από έξι ώρες και ολοκληρώθηκε λίγο μετά τις δύο τα ξημερώματα.

Έξω από το Δικαστικό Μέγαρο είχαν συγκεντρωθεί συγγενείς, φίλοι και υποστηρικτές του

Υπενθυμίζεται ότι λίγες ώρες νωρίτερα ελεύθερος είχε αφεθεί και ο τοξικολόγος που κατηγορείται στην ίδια υπόθεση, επίσης με την επιβολή περιοριστικών όρων.

Η συνήγορός του ιατροδικαστή δήλωσε ότι ο 57χρονος αρνείται όλες τις κατηγορίες, κάνοντας λόγο για άδικη στοχοποίησή του. Όπως υποστήριξε, οι υποθέσεις για τις οποίες κλήθηκε να απολογηθεί δεν συνδέονται ούτε με εγκληματική οργάνωση ούτε με την υπόθεση Μανιουδάκη.

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