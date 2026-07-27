Η ηγεσία του πλοίου ITS San Marco του Ιταλικού Πολεμικού Ναυτικού στη Λότζια

Με τον Πλοίαρχο και Κυβερνήτη του πλοίου ITS San Marco του Ιταλικού Πολεμικού Ναυτικού Alessandro Ballestra, αξιωματούχους του Ιταλικού Πολεμικού Ναυτικού και εκπροσώπους της Σχολής Υπαξιωματικών του Ιταλικού Πολεμικού Ναυτικού στον Τάραντα, συναντήθηκε ο Αναπληρωτής Δημάρχου Αντιδήμαρχος Διοίκησης & Τουρισμού Δήμου Ηρακλείου Γιώργος Αγριμανάκης στη Λότζια το πρωί της Δευτέρας 27-07-2026.



Ο Αντιδήμαρχος, εκπροσωπώντας τον Δήμαρχο Ηρακλείου Αλέξη Καλοκαιρινό, καλωσόρισε στην πόλη τον Κυβερνήτη και τους αξιωματούχους του Ιταλικού Πολεμικού Ναυτικού, μίλησε για την ιστορικό δεσμό της Κρήτης και του Ηρακλείου με την Ιταλία ήδη από τα χρόνια της Ενετοκρατίας και αναφέρθηκε στη σημασία και τη δύναμη των διεθνών συνεργασιών σε κάθε επίπεδο. Ο Πλοίαρχος από την πλευρά του ευχαρίστησε τον Δήμο Ηρακλείου και μίλησε για την ισχυροποίηση των σχέσεων μεταξύ του Ιταλικού και Ελληνικού Πολεμικού Ναυτικού.

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Σημειώνεται ότι το πλοίο ITS San Marco, μια από τις αμφίβιες μονάδες του Ιταλικού Ναυτικού, έχει καταπλεύσει στο λιμάνι του Ηρακλείου όπου και θα παραμείνει έως τις 30 Ιουλίου στο πλαίσιο της εκστρατείας για την εκπαίδευση των Δοκίμων Πρωτοετών Υπαξιωματικών της Σχολής Υπαξιωματικών του Ιταλικού Πολεμικού Ναυτικού στον Τάραντα.



Στο τέλος της συνάντησης ανταλλάχθηκαν εθιμοτυπικά δώρα.

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