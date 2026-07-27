Κρήτη: Ελεύθερος με όρους ο τοξικολόγος - Προθεσμία έλαβε ο ιατροδικαστής

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Ραγδαίες είναι οι εξελίξεις στην πολύκροτη υπόθεση του κυκλώματος αλλοίωσης ιατροδικαστικών εκθέσεων και τοξικολογικών εξετάσεων στην Κρήτη. Μετά από μια μαραθώνια διαδικασία ενώπιον των ανακριτικών αρχών Χανίων, οι δύο βασικοί κατηγορούμενοι οδηγήθηκαν στο δικαστικό μέγαρο, με την ποινική τους μεταχείριση να διαχωρίζεται προσωρινά.

Ελεύθερος με εγγύηση ο καθηγητής

Ο 68χρονος συνταξιούχος καθηγητής Τοξικολογίας, ο οποίος απολογήθηκε επί ώρες ενώπιον του Ανακριτή και του Εισαγγελέα Χανίων, αφέθηκε ελεύθερος. Ωστόσο, του επιβλήθηκαν ιδιαίτερα αυστηροί περιοριστικοί όροι για τη διασφάλιση της παρουσίας του στη συνέχεια της δικαστικής διαδικασίας.

Συγκεκριμένα, στον κατηγορούμενο επιβλήθηκαν:Χρηματική εγγυοδοσία ύψους 30.000 ευρώ.Απαγόρευση εξόδου από τη χώρα.Εμφάνιση δύο φορές τον μήνα στο Αστυνομικό Τμήμα του τόπου κατοικίας του.

Σύμφωνα με πληροφορίες από το περιβάλλον του, ο ίδιος αρνείται τις κατηγορίες περί συμμετοχής σε εγκληματική οργάνωση. Ισχυρίζεται πως οι επιστημονικές του γνωματεύσεις βασίζονταν αποκλειστικά σε αντικειμενικά ιατρικά και εργαστηριακά δεδομένα.

Νέα προθεσμία για τον ιατροδικαστή

Στον αντίποδα, ο συγκατηγορούμενός του, εν ενεργεία ιατροδικαστής Χανίων, επέλεξε να κάνει χρήση του δικαιώματος που του παρέχει ο νόμος. Ζήτησε και έλαβε νέα προθεσμία προκειμένου να μελετήσει τη διογκούμενη δικογραφία. Αναμένεται να περάσει το κατώφλι του ανακριτικού γραφείου τις επόμενες ημέρες για να δώσει τις δικές του απαντήσεις.

Το βαρύ κατηγορητήριο και το προφίλ της οργάνωσης

Υπενθυμίζεται ότι οι δύο επιστήμονες αντιμετωπίζουν τη βαριά κατηγορία της δωροληψίας (παθητικής δωροδοκίας) κατ' εξακολούθηση σε βαθμό κακουργήματος. Η έρευνα της Διεύθυνσης Εσωτερικών Υποθέσεων ξεκίνησε μετά από καταγγελίες και αξιοποίηση πληροφοριών από τηλεφωνικές παρακολουθήσεις.

Οι αρχές εξετάζουν αν οι κατηγορούμενοι, έναντι αδρών αμοιβών, «μαγείρευαν» αποτελέσματα νεκροψιών, ελέγχων αλκοόλ και ουσιοεξαρτήσεων. Στόχος του κυκλώματος ήταν να απαλλάσσονται από ποινικές ευθύνες άτομα που εμπλέκονταν σε σοβαρές εγκληματικές πράξεις ή θανατηφόρα τροχαία ατυχήματα.

Η δικαστική έρευνα βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη, με τις αρχές να ανοίγουν ξανά παλαιότερες υποθέσεις που είχαν αρχειοθετηθεί με βάση τις εκθέσεις των δύο κατηγορουμένων.

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