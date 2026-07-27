ΠΑΓΝΗ: Ξεκινά η πρώτη θεραπεία που επιβραδύνει το Αλτσχάιμερ – Ποιοι ασθενείς μπορούν να τη λάβουν

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Στην εφαρμογή μιας νέας, ελπιδοφόρας θεραπείας προχωρά το Πανεπιστημιακό νοσοκομείο Ηρακλείου, φέρνοντας καινούρια δεδομένα στην φροντίδα των ατόμων με άνοια.

Με τους ασθενείς στην Κρήτη να ξεπερνούν τους 12.000 και τους μισούς από αυτούς να ζουν στο νομό Ηρακλείου, το ΠΑΓΝΗ, ως Κέντρο Αναφοράς, ετοιμάζεται να χορηγήσει το πρώτο εγκεκριμένο φάρμακο που παρεμβαίνει στην ίδια την εξέλιξη της νόσου.

«Μέχρι πρότινος, δεν είχαμε τίποτα και τώρα έχουμε κάτι και αυτό είναι σημαντικό», τονίζει ο αναπληρωτής καθηγητής Νευρολογίας και υπεύθυνος του Ιατρείου Μνήμης του ΠΑΓΝΗ, Γιάννης Ζαγανάς.

Πώς δρα η νέα θεραπεία

Σε αντίθεση με τα παραδοσιακά φάρμακα που περιορίζονται απλώς στον έλεγχο των συμπτωμάτων, η νέα αγωγή, ένα μονοκλωνικό αντίσωμα που κυκλοφορεί ήδη στις ΗΠΑ, στοχεύει στην ίδια την πορεία της πάθησης, καθυστερώντας αισθητά την κλινική επιδείνωση των ασθενών.

Η χορήγηση γίνεται αποκλειστικά ενδοφλέβια στο νοσοκομείο, έπειτα από λεπτομερείς εξετάσεις (όπως έλεγχο εγκεφαλονωτιαίου υγρού, PET scan και γενετικό έλεγχο DNA) και απαιτεί ονομαστική έγκριση ανά ασθενή ο οποίος έχει τη νόσο σε πρώιμο στάδιο.

Στην Κρήτη 1 στους 10 πολίτες άνω των 60 ετών διαγιγνώσκεται με άνοια.

Σε παγκόσμιο επίπεδο, οι πάσχοντες φτάνουν τα 50 εκατομμύρια, αριθμός που προβλέπεται να αγγίξει τα 152 εκατομμύρια έως το 2050.

Ωστόσο, οι ειδικοί συνιστούν ψυχραιμία και ρεαλισμό. Όπως επισημαίνει η πρόεδρος της Εταιρείας Alzheimer Αθηνών, νευρολόγος – ψυχίατρος Παρασκευή Σακκά, το φάρμακο δεν είναι «θαυματουργό» ούτε προσφέρει οριστική ίαση, κάτι που λανθασμένα προβλήθηκε απο ορισμένα μέσα ενημέρωσης.

Συνοδεύεται από υψηλότατο κόστος και προϋποθέτει αυστηρά πρωτόκολλα ιατρικής παρακολούθησης λόγω πιθανών σοβαρών παρενεργειών.

Όμως παρά τους περιορισμούς, συνιστά ένα μεγάλο ορόσημο και την πρώτη ουσιαστική αιτιολογική θεραπεία στα χρονικά της νόσου Alzheimer.

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