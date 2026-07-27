Φωτιά σε πάρκινγκ σπιτιού: 85χρονος άναψε αναπτήρα για να δει τι περιείχε μπιτόνι και έγινε ανάφλεξη

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Υπό έλεγχο τέθηκε η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε σε αποθήκη μονοκατοικίας στα Άνω Λιόσια Αττικής. Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, η φωτιά εκδηλώθηκε περίπου στις 10:45, με τις πυροσβεστικές δυνάμεις να προχωρούν στον απεγκλωβισμό δύο ατόμων, ενός 85χρονου και μίας 63χρονης.

Τα δύο άτομα, τα οποία φέρουν εγκαύματα, παρελήφθησαν στη συνέχεια από ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ και μεταφέρθηκαν στο «Θριάσιο» νοσοκομείο.

85χρονος άναψε αναπτήρα για να δει τι περιείχε μπιτόνι και έγινε ανάφλεξη

Για την κατάσβεση της πυρκαγιάς επιχείρησαν 12 πυροσβέστες με τέσσερα οχήματα. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, η φωτιά εκδηλώθηκε σε αποθήκη, εντός της οποίας βρισκόταν ένα μπιτόνι με εύφλεκτο υλικό. Ο άνδρας πλησίασε τον χώρο και στην προσπάθειά του να διαπιστώσει τι περιείχε χρησιμοποίησε τον αναπτήρα του με αποτέλεσμα να προκληθεί ανάφλεξη.

Για την πυρκαγιά ενεργοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Αθηνών προκειμένου να διερευνήσει τα αίτιά της.

(*Φωτογραφία: protothema.gr)

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